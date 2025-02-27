Cara Cek PIP 2025 Menggunakan NISN dan NIK KTP, Lebih Mudah dengan Cara Online

JAKARTA - Cara cek PIP 2025 menggunakan NISN dan NIK KTP ini dapat dilakukan secara online. Dengan cara ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pencairan Program Indonesia Pintar (PIP).

PIP merupakan salah satu program bantuan sosial (bansos) yang dirancang pemerintah untuk membantu anak usia sekolah dari SD hingga SMA yang kurang mampu supaya tetap bisa mendapat layanan pendidikan mumpuni.

Program PIP diharapkan dapat mengurangi kemungkinan anak putus sekolah dan tetap melanjutkan pendidikan hingga tamat sekolah menengah.

Cara Cek PIP 2025

Untuk mengecek PIP 2025 ini dapat dilakukan dengan cara login ke situs resmi kemdikbud menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Bagi mereka yang terdaftar atau berhak mendapatkan PIP 2025, nantinya akan disajikan informasi terkait tanggal cair dan besaran yang didapatkan.