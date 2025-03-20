Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Cara Mengecek PIP 2025 Sudah Cair Apa Belum? 

Nabillah Syidah , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |15:03 WIB
Cara Mengecek PIP 2025 Sudah Cair Apa Belum? 
Cara mengecek PIP 2025 sudah cair apa belum? (Foto: Okezone.com/PU)
A
A
A

JAKARTA – Cara mengecek PIP 2025 sudah cair apa belum? Pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) 2025 telah dimulai. 

Banyak orang tua dan siswa kini bertanya-tanya apakah dana tersebut sudah masuk ke rekening penerima. Untuk memastikan, pengecekan bisa dilakukan secara online melalui situs resmi PIP.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan sosial dari pemerintah untuk membantu pembiayaan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Program ini mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA/SMK, termasuk pendidikan non-formal seperti Paket A, B, dan C.

Dana PIP diberikan setiap tahun dengan nominal berbeda berdasarkan jenjang pendidikan:

SD/SDLB/Paket A: Rp 450.000/tahun (Rp 225.000 untuk siswa baru & kelas akhir)

SMP/SMPLB/Paket B: Rp 750.000/tahun (Rp 375.000 untuk siswa baru & kelas akhir)

SMA/SMK/SMALB/Paket C: Rp 1.000.000/tahun (Rp 500.000 untuk siswa baru & kelas akhir)

Cara Mengecek PIP 2025 Sudah Cair atau Belum

Pengecekan dapat dilakukan melalui perangkat seperti HP, laptop, atau tablet dengan langkah-langkah berikut:

Kunjungi situs resmi PIP: pip.dikdasmen.go.id

Gulir ke bawah hingga menemukan kolom “Cari Penerima PIP”

Masukkan data berikut:

Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Kode captcha yang tersedia

Klik "Cek Penerima PIP"

Sistem akan menampilkan status penerimaan serta nominal bantuan jika siswa terdaftar sebagai penerima 

 

