Berapa Lama Uang PIP Masuk ke Rekening?

JAKARTA - Berapa lama uang Program Indonesia Pintar (PIP) masuk ke rekening?

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah inisiatif bantuan pendidikan dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat memperoleh pendidikan yang layak. Bantuan ini disalurkan langsung kepada siswa yang terdaftar sebagai penerima manfaat dalam bentuk uang tunai, dengan jumlah hingga Rp1,8 juta, disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing siswa.

Masyarakat seringkali salah paham bahwa dana PIP akan langsung cair setelah aktivasi rekening. Namun, kenyataannya, proses pencairan dana PIP tidaklah secepat itu. Dana PIP baru akan dicairkan setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pemberian yang berisi daftar siswa yang berhak menerima bantuan.

Penerbitan SK ini tidak dilakukan secara serentak untuk semua penerima, sehingga waktu pencairan dana dapat berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa lainnya. Dengan kata lain, jika SK pemberian belum diterbitkan, maka dana bantuan tidak dapat dicairkan, meskipun siswa sudah melakukan aktivasi rekening.

Lalu berapa lama uang PIP akan masuk ke rekening penerima bantuan? Simak beritanya.

1. Jadwal Pencairan Dana PIP

Ketua Tim Kerja PIP Dikdasmen, Sofiana Nurjanah, mengatakan dana Program Indonesia Pintar (PIP) akan ditransfer ke rekening siswa sekitar 1,5 bulan setelah tanggal aktivasi rekening yang paling awal di bulan tersebut.

Jika aktivasi dilakukan pada tanggal 31, maka perhitungan 1,5 bulan dimulai dari tanggal tersebut. Jeda waktu ini diperlukan untuk menyelesaikan serangkaian proses sebelum dana masuk ke rekening penerima.