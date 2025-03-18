Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa Lama Uang PIP Masuk ke Rekening?

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |23:06 WIB
Berapa Lama Uang PIP Masuk ke Rekening?
Dana PIP (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berapa lama uang Program Indonesia Pintar (PIP) masuk ke rekening?

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah inisiatif bantuan pendidikan dari pemerintah yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat memperoleh pendidikan yang layak. Bantuan ini disalurkan langsung kepada siswa yang terdaftar sebagai penerima manfaat dalam bentuk uang tunai, dengan jumlah hingga Rp1,8 juta, disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing siswa.

Masyarakat seringkali salah paham bahwa dana PIP akan langsung cair setelah aktivasi rekening. Namun, kenyataannya, proses pencairan dana PIP tidaklah secepat itu. Dana PIP baru akan dicairkan setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pemberian yang berisi daftar siswa yang berhak menerima bantuan.

Penerbitan SK ini tidak dilakukan secara serentak untuk semua penerima, sehingga waktu pencairan dana dapat berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa lainnya. Dengan kata lain, jika SK pemberian belum diterbitkan, maka dana bantuan tidak dapat dicairkan, meskipun siswa sudah melakukan aktivasi rekening.

Lalu berapa lama uang PIP akan masuk ke rekening penerima bantuan? Simak beritanya.

1. Jadwal Pencairan Dana PIP

Ketua Tim Kerja PIP Dikdasmen, Sofiana Nurjanah, mengatakan dana Program Indonesia Pintar (PIP) akan ditransfer ke rekening siswa sekitar 1,5 bulan setelah tanggal aktivasi rekening yang paling awal di bulan tersebut.

Jika aktivasi dilakukan pada tanggal 31, maka perhitungan 1,5 bulan dimulai dari tanggal tersebut. Jeda waktu ini diperlukan untuk menyelesaikan serangkaian proses sebelum dana masuk ke rekening penerima.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/624/3187734/pip-HPLS_large.jpg
Cek Apakah Bansos PIP Desember 2025 Sudah Masuk Rekening?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/624/3185526/pip-17k2_large.jpg
Info Terbaru Cek PIP Siswa SD yang Belum Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/624/3181316/pip-qoji_large.jpg
Ini Cara Cek Bansos PIP November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/624/3180032/rupiah-3nJI_large.jpg
Ini Kriteria Siswa Penerima Bantuan PIP PAUD/TK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/624/3178716/pip-uqiR_large.jpg
Ini Cara Cek Bansos PIP Termin 3 2025, Sudah Masuk Rekening atau Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/624/3178180/pip-ZhgE_large.jpg
Penyebab dan Solusi jika Muncul Keterangan Data Tidak Ditemukan saat Cek Bantuan PIP 2025 untuk SD, SMP dan SMA
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement