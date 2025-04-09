Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Siapa Saja yang Boleh Terima Dana Bantuan PIP 2025?

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |00:55 WIB
Siapa Saja yang Boleh Terima Dana Bantuan PIP 2025?
Dana PIP (Foto: Okezone)
JAKARTA  - Siapa saja yang boleh terima dana bantuan PIP 2025? Hal ini menjadi salah satu informasi yang paling dicari oleh masyarakat Indonesia. 

PIP atau Program Indonesia Pintar merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk membantu rakyat miskin dan rentan miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak. 

Adapun penerima dana bantuan PIP ini adalah siswa sekolah baik di jenjang SD hingga SMA. Mereka pun dapat menikmati sekolah gratis dan mendapatkan uang tunai sesuai dengan jenjangnya. 

Menurut unggahan akun Instagram Kemendikasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah), Senin (8/4/2025) menerangkan jumlah penerima PIP 2025 kelas akhir. 

Adapun rinciannya, jenjang SD sebanyak 938.160 siswa, jenjang SMP 911.625 siswa , dan jenjang SMA 399.260 siswa, serta jenjang SMK 442.698 siswa
Kriteria Penerima Dana Bantuan PIP 2025.

1. Kriteria yang Dapat Dana PIP

Namun, sebelum itu terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Dana Bantuan PIP 2025 ini. 

 

