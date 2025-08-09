Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

5 Ide Lomba 17 Agustus yang Seru dan Kekinian

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |14:20 WIB
5 Ide Lomba 17 Agustus yang Seru dan Kekinian
5 Ide Lomba 17 Agustus yang Seru dan Kekinian (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Lima ide lomba 17 Agustus yang seru dan kekinian. Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, berikut 5 ide lomba 17 Agustus yang seru dan kekinian. 

Di tengah perkembangan era digital dan kreativitas generasi muda, ide-ide lomba 17-an pun turut bertransformasi menjadi lebih modern dan relevan.

Jika biasanya lomba 17-an identik dengan panjat pinang, balap karung, atau tarik tambang, kini banyak ide kreatif bermunculan yang tak kalah seru dan kekinian. Berikut lima ide lomba 17 Agustus yang unik, menghibur, dan kekinian:

1.    Lomba E-Sport

Di tengah maraknya dunia gaming, mengadakan turnamen e-sport seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, atau Free Fire bisa menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi anak muda. Lomba ini bisa diselenggarakan secara offline di balai warga.

2.    Fashion Show Baju Adat Nusantara

Lomba ini tidak hanya memeriahkan acara, tapi juga mengangkat nilai budaya lokal. Peserta dapat menampilkan berbagai busana adat dari seluruh Indonesia. Selain menjadi tontonan menarik, lomba ini juga dapat meningkatkan rasa bangga terhadap warisan budaya bangsa.

3.    Sepak Bola Daster

Sepak bola menjadi salah satu jenis olahraga yang kerap dijadikan perlombaan 17 Agustus karena keseruannya. Namun, agar lebih menarik dan seru, peserta akan mengenakan daster saat bermain.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/624/3181040/viral-JSD1_large.jpg
Viral! Anak SD Diduga Dianiaya hingga Matanya Merah dan Lebam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/624/3180921/guru-vX82_large.jpg
Kisah Miris Guru Pedalaman Toraja, Terlilit Utang Ongkos Ojek Rp10 Juta Demi Mengajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/65/3180745/viral-EbF5_large.jpg
Viral! Kasus Perselingkuhan Julia Prastini Dijadikan Bahan Penelitian Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/65/3179731/dessy-x3KN_large.jpg
Kisah Pilu Kak Dessy, Mahasiswa Abadi yang Skripsinya Diambil Teman hingga Alami Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/624/3179713/viral-6vP2_large.jpg
Viral Guru SD Terciduk Makan Bareng Selingkuhan, Dilabrak Istri Sah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179556/wisuda-o9c8_large.jpg
Viral! Istri Sah Kirim Karangan Bunga ke Wisuda Pelakor
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement