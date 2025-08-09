5 Ide Lomba 17 Agustus yang Seru dan Kekinian

JAKARTA - Lima ide lomba 17 Agustus yang seru dan kekinian. Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, berikut 5 ide lomba 17 Agustus yang seru dan kekinian.

Di tengah perkembangan era digital dan kreativitas generasi muda, ide-ide lomba 17-an pun turut bertransformasi menjadi lebih modern dan relevan.

Jika biasanya lomba 17-an identik dengan panjat pinang, balap karung, atau tarik tambang, kini banyak ide kreatif bermunculan yang tak kalah seru dan kekinian. Berikut lima ide lomba 17 Agustus yang unik, menghibur, dan kekinian:

1. Lomba E-Sport

Di tengah maraknya dunia gaming, mengadakan turnamen e-sport seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, atau Free Fire bisa menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi anak muda. Lomba ini bisa diselenggarakan secara offline di balai warga.

2. Fashion Show Baju Adat Nusantara

Lomba ini tidak hanya memeriahkan acara, tapi juga mengangkat nilai budaya lokal. Peserta dapat menampilkan berbagai busana adat dari seluruh Indonesia. Selain menjadi tontonan menarik, lomba ini juga dapat meningkatkan rasa bangga terhadap warisan budaya bangsa.

3. Sepak Bola Daster

Sepak bola menjadi salah satu jenis olahraga yang kerap dijadikan perlombaan 17 Agustus karena keseruannya. Namun, agar lebih menarik dan seru, peserta akan mengenakan daster saat bermain.