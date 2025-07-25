Segini Gaji Magang LBJR Jasa Raharja 2025 Lengkap dengan Cara Daftarnya

SEGINI gaji magang LBJR Jasa Raharja 2025 lengkap dengan cara daftarnya. Program Pemagangan Langkah Bakti Jasa Raharja (LBJR) 2025 kembali dibuka, menawarkan kesempatan emas bagi lulusan SMA/sederajat hingga perguruan tinggi untuk mendapatkan pengalaman kerja profesional di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Banyak calon peserta yang antusias, namun pertanyaan mengenai nominal gaji atau uang saku magang LBJR Jasa Raharja 2025 menjadi salah satu hal yang paling dicari informasinya.

Program LBJR Jasa Raharja 2025 terbuka luas untuk lulusan SMA/sederajat, Diploma (D3/D4), dan Sarjana (S1) dari semua jurusan. Peserta magang nantinya akan menjalani tugas administrasi di berbagai divisi, seperti pengelolaan dokumen, persuratan, hingga laporan internal. Penempatan kerja akan disesuaikan dengan kantor cabang Jasa Raharja berdasarkan domisili pendaftar, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bagi Anda yang penasaran, peserta program magang LBJR Jasa Raharja 2025 memang akan menerima uang saku. Namun, perlu diketahui bahwa nominalnya tidak disebutkan secara rinci atau diumumkan secara terbuka di portal resmi Jasa Raharja. Informasi terkait besaran uang saku ini hanya akan diberikan kepada peserta yang berhasil lolos seluruh tahapan seleksi.

Selain uang saku, peserta juga akan mendapatkan sejumlah fasilitas penunjang lainnya, seperti seragam dan pelatihan kerja dasar. Pengalaman yang diperoleh dari program ini dianggap sangat berharga, mengingat peserta akan belajar langsung di lingkungan kerja BUMN yang profesional dan disiplin. Program LBJR ini diselenggarakan oleh PT Jasa Raharja untuk mendukung program peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Jadwal dan Tahapan Seleksi LBJR Jasa Raharja 2025

Bagi yang tertarik mengikuti program ini, terdapat empat tahapan seleksi yang harus dilewati:

- Seleksi Administrasi: mulai tanggal 21 - 24 Juli 2025.

- Tes Potensi Akademik & Psikologi: dari tanggal 4 - 22 Agustus 2025.

- Wawancara Internal Perusahaan: tahap wawancara dijadwalkan pada tanggal 1 - 4 September 2025.

- Tes Kesehatan: bersamaan dengan tahap wawancara, tes kesehatan juga akan dilaksanakan pada tanggal 1 - 4 September 2025.

- Seluruh tahapan pendaftaran dan seleksi hanya dilakukan melalui portal resmi Jasa Raharja di https://lbjr.jasaraharja.co.id/, dan proses seleksi ini diselenggarakan secara gratis alias tidak dipungut biaya.