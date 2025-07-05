Mahasiswi MNC University Bagikan Pengalaman Magang di Star Media Nusantara

JAKARTA - Mahasiswi Program Studi Manajemen semester 6 MNC University, Citra Sari Putri Dewi, membagikan pengalamannya selama mengikuti program magang di salah satu unit bisnis terkemuka milik MNC Group, yaitu Star Media Nusantara (SMN), pada divisi Brand Development & Marketing Communication.

Citra mengaku bangga bisa merasakan langsung atmosfer kerja di industri media dan hiburan profesional. Ia menuturkan bahwa pengalaman ini memperkaya pengetahuan akademiknya dan memperkuat kompetensi kerja secara nyata.

“Saya sangat berterima kasih kepada MNC University yang telah membuka jalan bagi saya untuk magang di Star Media Nusantara. Pengalaman ini menjadi bekal berharga dalam membangun kesiapan karier saya. Selain mendapatkan ilmu praktis, saya juga mengembangkan keterampilan komunikasi, kerja sama tim, dan manajemen waktu,” ujar Citra.

Selama magang, Citra terlibat aktif dalam beragam kegiatan strategis seperti brainstorming pengembangan talent SMN dan Hits Records, penyusunan rencana kampanye kreatif untuk perilisan konten, media visit promosi talent, dokumentasi di balik layar (BTS), serta kampanye promosi di radio. Pengalaman ini tidak hanya memberi gambaran nyata tentang dinamika industri hiburan, tetapi juga memperluas jejaring profesional.

Program magang ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di MNC University, yang bertujuan menjembatani dunia pendidikan dengan dunia industri. Dengan jaringan industri yang luas khususnya di bawah naungan MNC Group, mahasiswa memiliki kesempatan magang yang relevan dengan program studi dan minat karier masing-masing.