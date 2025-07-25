Magang Berdampak 2025 Apakah Dapat Uang Saku? Ini Penjelasannya

Magang berdampak 2025 apakah dapat uang saku? Ini penjelasannya (Foto: Freepik)

JAKARTA - Magang berdampak 2025 apakah dapat uang saku? Ini penjelasannya. Magang berdampak yang diresmikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menuai antusiasme tinggi di kalangan mahasiswa. Namun, banyak yang bertanya apakah mahasiswa yang berhasil lolos pada program ini mendapatkan uang saku?

Selain mendapatkan pengalaman, magang berdampak juga menawarkan konversi 20 SKS dan program ini juga memberikan uang saku bagi mahasiswa sebesar Rp2,8 juta per bulan.

Program ini berlangsung pada tanggal 16 Juni hingga Agustus 2025 yang terbuka untuk mahasiswa dari jenjang D2, D3, D4, dan S1 di seluruh Indonesia.

Syarat Mendaftar Magang Berdampak 2025

Untuk mengikuti Program Magang Berdampak 2025, mahasiswa harus memenuhi persyaratan berikut:

- Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

- Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dari program studi terakreditasi di perguruan tinggi negeri atau swasta di bawah naungan Kemendiktisaintek.

- Belum dinyatakan lulus dari perguruan tinggi.

- Minimal berada di semester 2 untuk jenjang D2, D3, dan D4; serta semester 4 untuk jenjang S1.

- Memperoleh surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal

- Bersedia mengikuti dan menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan magang.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Peserta diwajibkan menyiapkan sejumlah dokumen berikut untuk diunggah secara daring:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan domisili.

- Surat rekomendasi dari Ketua Program Studi (Kaprodi) atau pimpinan perguruan tinggi (diunggah langsung melalui platform, tidak dalam bentuk fisik).

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh mahasiswa.

- Surat penerimaan (Letter of Acceptance/LoA) dari perusahaan atau instansi mitra tempat magang.