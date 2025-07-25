Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Magang Berdampak 2025 Apakah Dapat Uang Saku? Ini Penjelasannya

Gilang Rian Syahputra , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |18:18 WIB
Magang Berdampak 2025 Apakah Dapat Uang Saku? Ini Penjelasannya
Magang berdampak 2025 apakah dapat uang saku? Ini penjelasannya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Magang berdampak 2025 apakah dapat uang saku? Ini penjelasannya. Magang berdampak yang diresmikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menuai antusiasme tinggi di kalangan mahasiswa. Namun, banyak yang bertanya apakah mahasiswa yang berhasil lolos pada program ini mendapatkan uang saku?

Selain mendapatkan pengalaman, magang berdampak juga menawarkan konversi 20 SKS dan program ini juga memberikan uang saku bagi mahasiswa sebesar Rp2,8 juta per bulan.

Program ini berlangsung pada tanggal 16 Juni hingga Agustus 2025 yang terbuka untuk mahasiswa dari jenjang D2, D3, D4, dan S1 di seluruh Indonesia.

Syarat Mendaftar Magang Berdampak 2025

Untuk mengikuti Program Magang Berdampak 2025, mahasiswa harus memenuhi persyaratan berikut:

- Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

- Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dari program studi terakreditasi di perguruan tinggi negeri atau swasta di bawah naungan Kemendiktisaintek.

- Belum dinyatakan lulus dari perguruan tinggi.

- Minimal berada di semester 2 untuk jenjang D2, D3, dan D4; serta semester 4 untuk jenjang S1.

- Memperoleh surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal

- Bersedia mengikuti dan menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan magang.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Peserta diwajibkan menyiapkan sejumlah dokumen berikut untuk diunggah secara daring:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan domisili.

- Surat rekomendasi dari Ketua Program Studi (Kaprodi) atau pimpinan perguruan tinggi (diunggah langsung melalui platform, tidak dalam bentuk fisik).

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh mahasiswa.

- Surat penerimaan (Letter of Acceptance/LoA) dari perusahaan atau instansi mitra tempat magang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/65/3176410/magang-y2gY_large.jpg
Apakah Surat Keterangan Lulus Bisa Dipakai untuk Daftar Magang Nasional 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/624/3175425/loker-uMRt_large.jpg
Tak Ada Batas Usia, Rekrutmen Pegawai BPKH 2025 Resmi Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/65/3171436/mahasiswa-BlNo_large.jpg
3 Contoh Surat Permohonan Magang Lengkap untuk Mahasiswa, Auto Diterima!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/624/3169251/skck-aum9_large.jpg
Syarat, Cara, dan Biaya Membuat SKCK Online Terbaru 2025 Via Aplikasi Polri Presisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/624/3161698/magang-gmCb_large.jpeg
Berapa Lama Program Magang Bakti Bank BCA?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158073/magang-vQpu_large.jpg
Segini Gaji Magang LBJR Jasa Raharja 2025 Lengkap dengan Cara Daftarnya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement