Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Syarat, Cara, dan Biaya Membuat SKCK Online Terbaru 2025 Via Aplikasi Polri Presisi

Aira Cecilia , Jurnalis-Kamis, 11 September 2025 |13:54 WIB
Syarat, Cara, dan Biaya Membuat SKCK Online Terbaru 2025 Via Aplikasi Polri Presisi
Syarat, Cara, dan Biaya Membuat SKCK Online Terbaru 2025 Via Aplikasi Polri Presisi (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kini semakin mudah dan praktis. Masyarakat tak perlu lagi repot antre lama di kantor polisi, karena kepolisian telah menghadirkan layanan digital melalui Aplikasi Super Apps Polri Presisi.

SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian merupakan dokumen yang sangat penting. Dokumen ini pada dasarnya menjadi bukti tertulis bahwa seseorang tidak memiliki catatan kriminal atau pernah melakukan tindak pidana tertentu. Maka dari itu SKCK masih banyak dibutuhkan.

Cara Membuat SKCK dengan Super Apps Polri Presisi

  • Unduh aplikasi Polri Presisi

Aplikasi bisa diunduh secara gratis melalui Google Play Store maupun App Store. Setelah terpasang, pemohon perlu membuat akun baru dengan mengisi data diri sesuai KTP.

  • Pilih menu layanan SKCK

Setelah login, pilih menu Layanan SKCK. Sistem akan meminta pemohon mengisi data pribadi lebih lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan, seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran/ijazah/surat nikah, serta pasfoto ukuran 4x6 cm dengan latar merah.

  • Unggah dokumen persyaratan

Pastikan dokumen yang diunggah terbaca jelas. Semua berkas ini akan diverifikasi oleh pihak kepolisian.

  • Lakukan pembayaran biaya SKCK

Biaya penerbitan SKCK sesuai ketentuan resmi adalah Rp30.000. Pembayaran dapat dilakukan melalui virtual account bank yang tersedia di aplikasi.

  • Terima barcode pendaftaran

Setelah pembayaran dikonfirmasi, pemohon akan mendapatkan barcode pendaftaran melalui email. Barcode ini menjadi bukti bahwa pengajuan SKCK sudah teregistrasi di sistem Polri.

  • Datang ke kantor polisi untuk verifikasi

Meskipun pendaftaran dilakukan secara online, pemohon tetap perlu datang ke Polsek atau Polres sesuai domisili. Barcode yang sudah diterima ditunjukkan kepada petugas, lalu dilakukan verifikasi dokumen asli dan pengambilan sidik jari.

  • Cetak SKCK

Jika semua proses selesai, SKCK bisa langsung dicetak dan diterima di kantor polisi. Dokumen ini berlaku selama enam bulan dan dapat diperpanjang bila diperlukan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/65/3181157/rupiah-rVbe_large.jpeg
Ada Lowongan Kerja Gajinya Rp100 Juta per Bulan, Minat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/65/3176410/magang-y2gY_large.jpg
Apakah Surat Keterangan Lulus Bisa Dipakai untuk Daftar Magang Nasional 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/624/3175425/loker-uMRt_large.jpg
Tak Ada Batas Usia, Rekrutmen Pegawai BPKH 2025 Resmi Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/65/3171436/mahasiswa-BlNo_large.jpg
3 Contoh Surat Permohonan Magang Lengkap untuk Mahasiswa, Auto Diterima!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/624/3161698/magang-gmCb_large.jpeg
Berapa Lama Program Magang Bakti Bank BCA?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158073/magang-vQpu_large.jpg
Segini Gaji Magang LBJR Jasa Raharja 2025 Lengkap dengan Cara Daftarnya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement