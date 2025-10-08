Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Tak Ada Batas Usia, Rekrutmen Pegawai BPKH 2025 Resmi Dibuka

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Rabu, 08 Oktober 2025 |20:00 WIB
Tak Ada Batas Usia, Rekrutmen Pegawai BPKH 2025 Resmi Dibuka
Tak Ada Batas Usia, Rekrutmen Pegawai BPKH 2025 Resmi Dibuka (Foto: Okezone)
JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi membuka rekrutmen pegawai untuk tahun 2025. Pendaftaran dibuka mulai 6 Oktober hingga 13 Oktober 2025 melalui laman resmi karir.bpkh.go.id. Kabar baiknya, rekrutmen tahun ini tidak menetapkan batas usia pelamar.

BPKH merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji secara profesional dan transparan. Lembaga ini juga memiliki peran penting dalam mengoptimalkan nilai manfaat bagi jemaah haji serta memperkuat ekosistem layanan perhajian nasional.

Posisi Asisten Manajer yang Dibuka

BPKH membuka kesempatan bagi 11 formasi jabatan asisten manajer, dengan rincian berikut:

Asisten Manajer Investasi Surat Berharga — 1 orang

Asisten Manajer Investasi Surat Berharga Lainnya dan Emas — 1 orang

Asisten Manajer Analisis Portofolio dan Penyelesaian Transaksi — 2 orang

Asisten Manajer Bisnis Digital — 2 orang

Asisten Manajer Pengembangan dan Konfigurasi TI (Fullstack Developer) — 1 orang

Asisten Manajer Pengembangan dan Konfigurasi TI (Mobile Application Developer) — 1 orang

Asisten Manajer Perencanaan dan Arsitektur Teknologi Informasi — 1 orang

Asisten Manajer Manajemen Sistem Informasi (Data Engineer) — 1 orang

Asisten Manajer Transformasi Digital, Sistem dan Prosedur Digital, serta PMO — 1 orang

Syarat dan Ketentuan Rekrutmen

Menariknya, BPKH tidak menetapkan batas usia maksimal bagi pelamar dalam rekrutmen tahun ini. Namun, ada sejumlah syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon peserta, di antaranya:

Warga Negara Indonesia (WNI) dengan kondisi sehat jasmani dan rohani.

Memiliki integritas, kepribadian baik, dan tidak terlibat kasus pidana atau pelanggaran hukum.

Tidak pernah diberhentikan tidak hormat dari pekerjaan sebelumnya.

Tidak sedang menjadi pengurus maupun anggota partai politik.

Lulusan perguruan tinggi dengan IPK minimal 3.00 (skala 4.00), baik dalam maupun luar negeri.

Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat keterangan atau referensi kerja.

Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TOEFL minimal 400 atau setara.

Selain itu, pelamar juga wajib menyertakan dokumen administrasi seperti CV terbaru, KTP, pas foto, ijazah dan transkrip nilai, surat referensi kerja, sertifikat TOEFL, serta SKCK yang masih berlaku.

 

