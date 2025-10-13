JAKARTA – Apakah Surat Keterangan Lulus (SKL) bisa dipakai untuk daftar Magang Nasional 2025? Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi adalah program pelatihan kerja yang dilaksanakan di industri di bawah pendampingan, bimbingan, dan/atau pengawasan mentor atau pekerja yang menguasai proses produksi barang dan jasa di perusahaan.
Program Magang Nasional diadakan pemerintah dalam rangka meningkatkan keterampilan atau keahlian tertentu bagi lulusan perguruan tinggi.
Lalu, apakah SKL bisa dipakai untuk daftar Magang Nasional 2025? Jawabannya adalah tidak bisa.
Sebab, salah satu syarat mengikuti program Magang Nasional adalah memiliki ijazah kelulusan.
Calon peserta pemagangan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses validasi dapat mengikuti proses rekrutmen yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara pemagangan.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)