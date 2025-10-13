Apakah Surat Keterangan Lulus Bisa Dipakai untuk Daftar Magang Nasional 2025?

JAKARTA – Apakah Surat Keterangan Lulus (SKL) bisa dipakai untuk daftar Magang Nasional 2025? Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi adalah program pelatihan kerja yang dilaksanakan di industri di bawah pendampingan, bimbingan, dan/atau pengawasan mentor atau pekerja yang menguasai proses produksi barang dan jasa di perusahaan.

Program Magang Nasional diadakan pemerintah dalam rangka meningkatkan keterampilan atau keahlian tertentu bagi lulusan perguruan tinggi.

Lalu, apakah SKL bisa dipakai untuk daftar Magang Nasional 2025? Jawabannya adalah tidak bisa.

Sebab, salah satu syarat mengikuti program Magang Nasional adalah memiliki ijazah kelulusan.

Berikut adalah syarat Magang Nasional 2025:

Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK); Lulus program pendidikan Diploma atau Sarjana paling lama satu (1) tahun pada saat mendaftar program pemagangan terhitung sejak tanggal ijazah; dan Berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Calon peserta pemagangan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan proses validasi dapat mengikuti proses rekrutmen yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara pemagangan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)