Ada Lowongan Kerja Gajinya Rp100 Juta per Bulan, Minat?

JAKARTA - Sebuah kebun binatang di Tiongkok mendadak jadi perbincangan hangat publik setelah membuka lowongan kerja dengan posisi yang tak biasa. Luanchuan Bamboo Forest Zoo di Provinsi Henan tengah mencari kandidat untuk menjadi pemberi makan harimau dan beruang, pekerjaan yang sekaligus menantang dan berisiko tinggi.

Yang membuat banyak orang tercengang adalah besaran gaji yang ditawarkan mencapai 50.000 yuan per bulan atau sekitar Rp100 juta lebih. Tak heran jika pengumuman ini langsung menarik ribuan pelamar.

Menurut keterangan pihak pengelola, syarat utama bagi pelamar adalah memiliki pengalaman mengemudi minimal lima tahun. Hal ini karena tugas utama pekerjaan tersebut melibatkan mengemudi kendaraan khusus ke area satwa liar untuk memberikan pakan kepada harimau, beruang, dan hewan buas lainnya yang dibiarkan berkeliaran bebas di area taman margasatwa itu.

Meskipun pekerjaan tersebut terdengar berbahaya, antusiasme publik sangat tinggi. Dalam beberapa hari sejak dibuka, sudah lebih dari 2.000 orang mengajukan lamaran. Banyak warganet di media sosial Tiongkok menggambarkan posisi ini sebagai “uji keberanian sekaligus bukti cinta terhadap hewan.”

Pihak kebun binatang memastikan bahwa keamanan pekerja akan menjadi prioritas utama. Kendaraan yang digunakan telah dilengkapi perlindungan khusus untuk menahan serangan hewan, dan semua aktivitas dilakukan dengan pengawasan ketat dari tim keamanan serta dokter hewan profesional.