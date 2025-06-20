Kapan Pendaftaran Magang Berdampak 2025 Resmi Dibuka? Ini Jadwal dan Cara Daftarnya

Kapan Pendaftaran Magang Berdampak 2025 Resmi Dibuka? Ini Jadwal dan Cara Daftarnya (Foto: Freepik)

JAKARTA – Kapan pendaftaran magang berdampak 2025 resmi dibuka? ini jadwal dan cara daftarnya. Kemendiktisaintek resmi membuka program Magang Berdampak 2025.

Program Magang Berdampak merupakan program lanjutan dari program sebelumnya yang dikenal sebagai Magang Merdeka. Lantas, kapan pendaftaran, jadwal hingga cara daftar Magang Berdampak 2025? Simak informasinya.

Program Magang Berdampak bertujuan memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk terjun langsung di dunia kerja. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang dapat melakukan perubahan pada masa depan.

Simak, informasi di bawah ini mengenai jadwal, pendaftaran, hingga cara daftar Magang Berdampak 2025:

Jadwal Magang Berdampak

Program ini mulai membuka pendaftaran mahasiswa calon peserta magang pada 16 Juni sampai dengan 11 Juli 2025. Pelaksanaan magang akan dimulai sejak 4 Agustus sampai dengan 22 Desember 2025.

- Bulan Mei 2025: Undangan mitra dan pendaftaran mitra.

- Bulan Juni 2025: Publikasi mitra, pendaftaran PT, pendaftaran mahasiswa, pendaftaran DPP.

- Bulan Juli 2025: Seleksi mahasiswa (oleh Mitra) dan pendataan dan pemesanan tiket.

- Bulan Agustus - Desember 2025: Pelaksanaan magang.