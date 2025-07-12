Berapa Syarat Nilai Matematika untuk Daftar STIS 2025?

Berapa Syarat Nilai Matematika untuk Daftar STIS 2025? (Foto: Freepik)

JAKARTA – Berapa syarat nilai matematika untuk daftar STIS 2025? Politeknik Statistika STIS membuka pendaftaran SPMB tahun akademik 2025/2026, butuh persiapan matang terutama dalam bidang akademik.

STIS adalah sebuah institusi pendidikan negeri yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik. Salah satu syarat unggulan yang banyak ditanyakan adalah standar nilai Matematika. Calon peserta harus memenuhi nilai minimal agar lolos seleksi administrasi dan lanjut ke tahapan ujian lanjutan.

Sekolah yang berada di Jakarta Timur ini memiliki tiga jurusan, yaitu:

• Program Studi jenjang Diploma 3 (D3) Statistika

• Program Studi jenjang Sarjana Terapan (D4) Statistika

• Program Studi jenjang Sarjana Terapan (D4) Komputasi Statistik

Persyaratan Nilai Matematika dan Bahasa Inggris

Menurut panduan resmi SPMB STIS, peserta wajib memiliki:

• Nilai matematika (kelompok A/Umum) dan bahasa Inggris minimal 80.00 dari skala 1-100.

• Nilai tersebut dapat diambil dari ijazah atau rapor semester ganjil kelas 12, pilihan salah satu, bukan rata-rata gabungan.