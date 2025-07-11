Moms Wajib Tahu! Ini Panduan Lengkap MPLS Ramah untuk Tahun Ajaran 2025/2026

JAKARTA - Menyambut tahun ajaran 2025/2026, Kemendikdasmen menetapkan tema nasional MPLS Ramah, sebuah program orientasi siswa baru yang bertumpu pada penghormatan hak anak, penanaman karakter positif, serta penciptaan suasana sekolah yang menyenangkan dan inklusif.

MPLS ramah adalah pendekatan pengenalan lingkungan sekolah yang menjunjung nilai-nilai edukatif, inklusif, aman, dan menyenangkan. MPLS Ramah mencakup berbagai aktivitas penting seperti penanaman dan penguatan nilai karakter serta profil pelajar, pengenalan terhadap warga sekolah, kurikulum, lingkungan sekolah, hingga kawasan sekitar sekolah.

Nantinya, program ini berlaku untuk siswa PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK, dan bertujuan menciptakan pengalaman menyenangkan dan aman bagi semua siswa, sekaligus menumbuhkan karakter para pelajar.

Berikut adalah ketentuan dan panduan MPLS Ramah 2025/2026, panduan ini bisa menjadi rujukan bagi sekolah dalam melaksanakan kegiatan MPLS.

Alur Perencanaan MPLS Ramah

1. Pembentukan panitia melalui SK kepala satuan pendidikan (kepala satuan pendidikan, guru, tenaga kependidikan). Jika SDM terbatas, dapat melibatkan murid sebagai pendamping dari unsur pengurus OSIS atau MPK.

2. Penyusunan program mencakup materi yang disusun secara sistematis, jadwal yang rinci, dan anggaran (tanpa pungutan).

3. Sosialisasi ke orang tua/wali tentang jadwal, tujuan, materi, peran orang tua/wali, larangan, dan mekanisme pelaporan.

4. Melakukan aktivitas kegiatan Wajib dan kegiatan pilihan yang sudah ditentukan.