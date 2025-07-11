Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Moms Wajib Tahu! Ini Panduan Lengkap MPLS Ramah untuk Tahun Ajaran 2025/2026

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |20:08 WIB
Moms Wajib Tahu! Ini Panduan Lengkap MPLS Ramah untuk Tahun Ajaran 2025/2026
Moms Wajib Tahu! Ini Panduan Lengkap MPLS Ramah untuk Tahun Ajaran 2025/2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menyambut tahun ajaran 2025/2026, Kemendikdasmen menetapkan tema nasional MPLS Ramah, sebuah program orientasi siswa baru yang bertumpu pada penghormatan hak anak, penanaman karakter positif, serta penciptaan suasana sekolah yang menyenangkan dan inklusif.

MPLS ramah adalah pendekatan pengenalan lingkungan sekolah yang menjunjung nilai-nilai edukatif, inklusif, aman, dan menyenangkan. MPLS Ramah mencakup berbagai aktivitas penting seperti penanaman dan penguatan nilai karakter serta profil pelajar, pengenalan terhadap warga sekolah, kurikulum, lingkungan sekolah, hingga kawasan sekitar sekolah.

Nantinya, program ini berlaku untuk siswa PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK, dan bertujuan menciptakan pengalaman menyenangkan dan aman bagi semua siswa, sekaligus menumbuhkan karakter para pelajar.

Berikut adalah ketentuan dan panduan MPLS Ramah 2025/2026, panduan ini bisa menjadi rujukan bagi sekolah dalam melaksanakan kegiatan MPLS.

Alur Perencanaan MPLS Ramah

1. Pembentukan panitia melalui SK kepala satuan pendidikan (kepala satuan pendidikan, guru, tenaga kependidikan). Jika SDM terbatas, dapat melibatkan murid sebagai pendamping dari unsur pengurus OSIS atau MPK.

2. Penyusunan program mencakup materi yang disusun secara sistematis, jadwal yang rinci, dan anggaran (tanpa pungutan).

3. Sosialisasi ke orang tua/wali tentang jadwal, tujuan, materi, peran orang tua/wali, larangan, dan mekanisme pelaporan.

4. Melakukan aktivitas kegiatan Wajib dan kegiatan pilihan yang sudah ditentukan.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/624/3175089/sekolah-aiQc_large.jpg
Apakah Sertifikat TKA Ada Masa Berlakunya? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/624/3174591/sekolah-hwDs_large.jpg
Pembalap Moto2 dan Moto3 Edukasi Anak Sekolah Keselamatan Berkendara Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/624/3173497/sekolah-fLAH_large.jpg
Bolehkah Ganti Mapel Pilihan Usai Terdaftar Jadi Peserta TKA?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/624/3173001/sekolah-hYbV_large.jpg
Daftar SMA Top yang Lulusannya Banyak Masuk Akmil dan Akpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/624/3171713/bantuan-uDPO_large.jpg
Cara Cairkan dan Besaran Bantuan Dana KJMU Semester Ganjil 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/624/3171604/tiktok-bgwT_large.jpg
Emak-Emak Ngamuk: Anak Kelas 1 SD Ditanya Pancasila sama Produk Lokal Kayak Tes CPNS!
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement