Ini Contoh Teks Pembukaan MPLS 2024 Lengkap Jenjang SD, SMP dan SMA

JAKARTA- Inilah contoh teks pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun 2024. Hal ini dalam rangka menyambut siswa-siswi baru, sekolah akan mengadakan kegiatan MPLS dengan jangka waktu paling lama 3 hari dilakukan pada minggu pertama disaat awal tahun pelajaran.

Dalam proses pelaksanaan MPLS akan dilakukan serangkaian kegiatan. Upacara pembukaan MPLS biasanya diadakan sebelum acara. Kali ini aka nada pidato pembukaan MPLS yang disampaikan oleh pemimpin acara.

Sebagai refrensi, lihat contoh teks pembuka MPLS 2024 yang telah Okezone rangkum sebagi berikut ini;

Teks Pembukaan MPLS 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Shalom

Om swastiastu

Namo buddhaya

Salam kebajikan bajikan

Siswa-siswi baru yang kucintai, kalian memang termasuk anak terpilih karena tidak semua anak mempunyai kesempatan dan mampu dan mengenyam pendidikan sampai jenjang (isi jenjang pendidikan) dan banyak juga yang kurang beruntung dan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka.

Untuk itu, saya harap anda dapat memanfaatkan sekolah ini dengan sebaik-baiknya dan mewujudkan impian serta harapan Anda.

Bangga sekalo dengan anak-anakku, mulai tahun pelajaran 2024/2025 semua siswa baru wajib mengikuti MPLS yang akan dilaksanakan mulai tanggal (tanggal kegiatan MPLS).

Gunakan masa MPLS ini untuk mengenali seluruh isi sekolah, termasuk guru, staff, dan teman-teman kalian.

Yang terakhir sebelum kegiatan ini resmi saya mulai sebaik nya berdoa menurut agama dan kepercayaan nya masing-masing agar kegiatan ini dapat berjalan dengan yang diharapkan

Berdoa dimulai …... (berdoa) berdoa tidak pernah selesai.

Dengan ini kegiatan MPLS ini resmi saya mulai.

Wassalammualikum warahmatullahi wabarakatuh

Teks Pembukaan MPLS 2

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta`ala Yang Maha Kuasa aras limpatan nikmat, rahmat, taufiq dan hidauah-Nya kepada kami khususnya para siswa baru yang masuk…(jenjang pendidikan).. . Selamat kepada seluruh siswa baru berserta keluarganya, selamat datang menjadi anggota keluaga…(jenjang pendidikan).

Mulai tahun ajran 2024/2025 seluruh siswa wajib mengikuti kegiatan MPLS. Kami berharap para siswa dapat mengikuti MPLS dengan antusias dan serius

Pada acara ini kami berharap kalian mendapatkan pengalaman baru yang menyenagkan, bertemu dengan orang-orang baru, guru dan sraff, seluruh komponen sekolah serta norma, budaya dan aturan yang berlaku. Yang paling penting adalah mengenal lingkungan sekolah

Semoga kegiatan ini menjadikan anda sebagai siswa-siswi yang disiplin, kreatif dan berprestasi. Selamat mengikuti kegiatan MPLS, suskes untuk kalian semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta`ala melindungi kita semua

Wassalammualikum warahmatullahi wabarakatuh