JAKARTA - Prilly Latuconsina Lulusan Apa? Ternyata Peraih Predikat Summa Cum Laude Kini Jadi Dosen LSPR. Prilly Latuconsina, aktris, penyanyi dan influencer yang dikenal luas berkat peran-perannya dalam berbagai serial dan film, kini menambah kiprahnya di dunia pendidikan.

Setelah meraih gelar summa cum laude di London School of Public Relations (LSPR) Jakarta, ia kini resmi menjadi dosen di kampus yang sama. Prestasi akademik Prilly memang sangat mengesankan, sebab ia lulus dengan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada tahun 2021, dan hanya membutuhkan waktu 3,5 tahun untuk menyelesaikan studinya.

1. Latar Belakang Pendidikan Prilly Latuconsina

Prilly Latuconsina, yang lahir di Tangerang pada 15 Oktober 1996, tidak hanya dikenal sebagai seorang aktris, tetapi juga sebagai seorang individu yang sangat menghargai pendidikan.

Sejak kecil, ia sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk memperoleh pendidikan yang baik. Ia memulai pendidikan dasar di SD IT Asy-Syukriyah, yang dipilih oleh orang tuanya untuk menanamkan nilai-nilai agama sejak usia dini. Setelah itu, Prilly melanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri 4 Tangerang dan SMA Negeri 7 Tangerang.

Namun, kesibukannya sebagai seorang publik figur membuat Prilly memilih jalur homeschooling untuk menyelesaikan pendidikan menengah atasnya, bersama dengan Kak Seto. Meskipun sibuk dengan berbagai aktivitas di dunia hiburan, Prilly tidak pernah melupakan pentingnya pendidikan.

Setelah sempat menunda rencana kuliahnya, ia akhirnya memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi di London School of Public Relations (LSPR) dengan mengambil jurusan Ilmu Komunikasi.

2. Mencapai Puncak Pendidikan di LSPR

Pada tahun 2021, Prilly berhasil lulus dari LSPR dengan predikat summa cum laude, suatu pencapaian luar biasa yang tidak hanya menunjukkan kecerdasannya, tetapi juga dedikasinya terhadap studi meskipun di tengah kesibukan sebagai seorang publik figur. Ia mendapatkan penghargaan Best of The Best Graduate berkat kemampuannya menyelesaikan studi dalam waktu hanya 3,5 tahun dengan nilai yang sangat memuaskan. Keberhasilannya ini mendapat pengakuan luas, baik dari pihak kampus maupun masyarakat.

Berkat prestasinya tersebut, Prilly mendapatkan tawaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2 di LSPR. Namun, meskipun beasiswa tersebut sangat menggiurkan, Prilly memilih untuk fokus pada karirnya terlebih dahulu dan belum mengambil kesempatan tersebut.