Ini Syarat dan Jadwal Pelaksanaan UTBK SNBT 2026

JAKARTA – Ini syarat dan jadwal pelaksanaan UTBK SNBT 2026 yang perlu diketahui calon mahasiswa. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) diselenggarakan untuk memberikan kesempatan bagi peserta mengikuti ujian secara fleksibel dengan memilih lokasi tes sesuai domisili.

SNBT juga bertujuan menyeleksi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi negeri (PTN) secara optimal dan tepat waktu berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Berikut rangkuman syarat dan jadwal UTBK SNBT 2026.

Syarat UTBK SNBT 2026

Peserta wajib memiliki Akun SNPMB Siswa yang dapat didaftarkan melalui Portal SNPMB.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Siswa SMA/SMK/MA atau sederajat kelas terakhir tahun 2026, atau peserta didik Paket C tahun 2026 dengan usia maksimal 25 tahun per 1 Juli 2026.

Siswa yang belum memiliki ijazah wajib membawa surat keterangan siswa kelas 12, minimal memuat identitas diri (nama, kelas, NISN, dan NPSN), pas foto terbaru berwarna, tanda tangan kepala sekolah/madrasah, serta stempel resmi sekolah.

Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat tahun 2024 dan 2025, serta lulusan Paket C tahun 2024 dan 2025 dengan usia maksimal 25 tahun per 1 Juli 2026.

Lulusan sekolah menengah dari luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan.

Peserta yang memilih program studi bidang Seni dan/atau Olahraga wajib mengunggah portofolio.

Memiliki kondisi kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu proses studi.

Peserta berkebutuhan khusus tunanetra wajib mengunggah Surat Pernyataan Tunanetra.

Melakukan pembayaran biaya UTBK sesuai ketentuan.

Jadwal UTBK SNBT 2026

Registrasi Akun SNPMB Siswa: 12 Januari – 7 April 2026

Pendaftaran UTBK SNBT: 25 Maret – 7 April 2026

Pembayaran Biaya UTBK: 25 Maret – 8 April 2026

Pelaksanaan UTBK: 21 – 30 April 2026

Pengumuman Hasil SNBT: 25 Mei 2026

Masa Unduh Sertifikat UTBK: 2 Juni – 31 Juli 2026

Seluruh rangkaian kegiatan pada tanggal yang telah ditetapkan akan dimulai dan diakhiri pada pukul 15.00 WIB.

Sementara itu, jadwal verifikasi dokumen peserta dan/atau pendaftaran ulang di perguruan tinggi negeri dapat dilihat melalui laman resmi masing-masing PTN tujuan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)