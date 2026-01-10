Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Syarat dan Jadwal Pelaksanaan UTBK SNBT 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |10:05 WIB
Ini Syarat dan Jadwal Pelaksanaan UTBK SNBT 2026
Ini Syarat dan Jadwal Pelaksanaan UTBK SNBT 2026 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Ini syarat dan jadwal pelaksanaan UTBK SNBT 2026 yang perlu diketahui calon mahasiswa. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) diselenggarakan untuk memberikan kesempatan bagi peserta mengikuti ujian secara fleksibel dengan memilih lokasi tes sesuai domisili.

SNBT juga bertujuan menyeleksi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi negeri (PTN) secara optimal dan tepat waktu berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Berikut rangkuman syarat dan jadwal UTBK SNBT 2026.

Syarat UTBK SNBT 2026

  • Peserta wajib memiliki Akun SNPMB Siswa yang dapat didaftarkan melalui Portal SNPMB.
  • Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
  • Siswa SMA/SMK/MA atau sederajat kelas terakhir tahun 2026, atau peserta didik Paket C tahun 2026 dengan usia maksimal 25 tahun per 1 Juli 2026.
  • Siswa yang belum memiliki ijazah wajib membawa surat keterangan siswa kelas 12, minimal memuat identitas diri (nama, kelas, NISN, dan NPSN), pas foto terbaru berwarna, tanda tangan kepala sekolah/madrasah, serta stempel resmi sekolah.
  • Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat tahun 2024 dan 2025, serta lulusan Paket C tahun 2024 dan 2025 dengan usia maksimal 25 tahun per 1 Juli 2026.
  • Lulusan sekolah menengah dari luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan.
  • Peserta yang memilih program studi bidang Seni dan/atau Olahraga wajib mengunggah portofolio.
  • Memiliki kondisi kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu proses studi.
  • Peserta berkebutuhan khusus tunanetra wajib mengunggah Surat Pernyataan Tunanetra.
  • Melakukan pembayaran biaya UTBK sesuai ketentuan.

Jadwal UTBK SNBT 2026

  • Registrasi Akun SNPMB Siswa: 12 Januari – 7 April 2026
  • Pendaftaran UTBK SNBT: 25 Maret – 7 April 2026
  • Pembayaran Biaya UTBK: 25 Maret – 8 April 2026
  • Pelaksanaan UTBK: 21 – 30 April 2026
  • Pengumuman Hasil SNBT: 25 Mei 2026
  • Masa Unduh Sertifikat UTBK: 2 Juni – 31 Juli 2026

Seluruh rangkaian kegiatan pada tanggal yang telah ditetapkan akan dimulai dan diakhiri pada pukul 15.00 WIB.

Sementara itu, jadwal verifikasi dokumen peserta dan/atau pendaftaran ulang di perguruan tinggi negeri dapat dilihat melalui laman resmi masing-masing PTN tujuan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PTN SNBP UTBK SNBT Kampus
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/65/3194537/kampus-EGVk_large.jpg
Apa Perbedaan SNPMB, SNBP dan SNBT 2026? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/65/3194397/kampus-bHQY_large.jpg
Apakah Nilai TKA Jadi Syarat Mutlak Daftar SNBP 2026? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/65/3194306/snbp-Wn0h_large.jpg
Ini Jadwal Resmi dan Cara Registrasi Akun SNPMB Siswa untuk Daftar SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/65/3193368/kampus-Tupj_large.jpg
Daftar Jurusan Teknik Sipil Terbaik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/65/3192841/viral-0435_large.jpg
Ini Pendidikan dan Kisaran Gaji Amal Said, Dosen UIM Makassar yang Dipecat karena Ludahi Kasir Swalayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/65/3189661/kampus-EYnc_large.jpg
Kapan Pendaftaran SNBP 2026 Resmi Dibuka? 
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement