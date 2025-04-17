Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

BRIN Buka Pendaftaran Beasiswa Riset S2-S3

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |07:15 WIB
BRIN Buka Pendaftaran Beasiswa Riset S2-S3
Beasiswa S2 dan S3 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah buka pendaftaraan Beasiswa S2/S3 ke Luar Negeri Sepanjang tahun 2025.

"BRIN memiliki sebuah skema program namanya Degree by Research (DbR), yaitu program pendidikan Pascasarjana S2-S3 berbasis riset dan sudah berjalan kurang lebih 3 tahun," ujar Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Edy Rachman Putra di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

"Hal ini merupakan bagian dari impelementasi kebijakan pemerintah, khususnya Perpres No. 108 Tahun 2024. Perpres tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional, salah satu bidangnya yaitu riset dan inovasi,” tambahnya.

1. Ciptakan SDM Unggul

Dia menerangkan, dalam perpres ini dijelaskan cara mengakselerasi penguatan kapasitas dan kompetensi SDM untuk menciptakan SDM unggul, yaitu dengan peningkatan kualifikasi pendidikan Pascasarjana S2-S3.

“Sejak 3 sampai 4 tahun belakangan ini sudah lebih dari 1406 mahasiswa DbR yang dikelola oleh BRIN, tersebar di perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Saat ini ada 24 perguruan tinggi mitra BRIN yang bisa menerima mahasiswa DbR, 14 ada di dalam negeri dan 10 ada di luar negeri,” ungkapnya.

 

