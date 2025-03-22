Kenapa Raja Hutan Singa Ogah Makan Daging Hyena?

JAKARTA - Kenapa raja hutan Singa ogah makan daging Hyena menarik diketahui. Singa mempunyai pilihan mangsa yang jelas, terutama hewan herbivora besar seperti zebra, antelope, dan kerbau.

Hewan-hewan tersebut kaya akan nutrisi dan lemak yang penting untuk mempertahankan energi singa yang tinggi. Hyena tidak termasuk dalam kategori mangsa alami singa. Menurut banyak penelitian, singa cenderung melihat hyena sebagai pesaing atau ancaman, bukan sebagai sumber makanan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (21/3/2025), Okezone telah merangkum raja hutan Singa ogah makan daging Hyena, sebagai berikut.

1. Aroma Khas Hyena yang Tidak Disukai Singa

Para peneliti menemukan bahwa aroma khas yang dimiliki oleh hyena, yang disebabkan oleh senyawa kimia tertentu dalam kelenjar mereka, mungkin menjadi alasan utama mengapa singa tidak terlalu tertarik untuk memangsa mereka.

Dalam studi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terkemuka, para peneliti menjelaskan bahwa senyawa kimia tertentu dalam kelenjar hyena menghasilkan aroma yang sangat tidak menyenangkan bagi singa.