Riwayat Pendidikan Rini Widyantini, Menpan RB yang Usul Pengangkatan CPNS dan PPPK 2025 Ditunda

JAKARTA - Riwayat pendidikan Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disorot lantaran pengangkatan CPNS dan PPPK mengalami penundaan.

Pengangkatan CPNS dan PPPK yang awalnya akan dilakukan pada Maret 2025 akan ditunda menjadi bulan Oktober 2025, menurut keterangan dari Kementerian PAN RB.

Meski cukup lama, penundaan ini menurut Rini memang perlu dilakukan supaya seluruh CPNS dan PPPK dapat diangkat secara bersamaan.

Perihal penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK ini juga telah disampaikan Rini pada Presiden Prabowo Subianto. Menurut MenPAN-RB, pengangkatan tersebut memerlukan waktu untuk menyelaraskan data terkait formasi dan jabatan.

1. Riwayat Singkat Pendidikan Rini Widyantini

Dalam riwayat pendidikannya, Rini Widyantini tercatat sempat menempuh pendidikan di SD Tikukur IV Bandung hingga lulus di tahun 1976.

Pendidikannya kemudian berlanjut ke SLTP Santa Angela Bandung, dan lulus pada 1980. Lalu lulus dari SMA Santa Angela Bandung pada 1983.

Perempuan asal Bandung ini kemudian melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dengan berkuliah di Universitas Padjadjaran, mengambil studi Hukum. Pada akhirnya ia meraih gelar sarjana di tahun 1988.

Tidak cukup sampai disitu, Rini juga sukses meraih gelar magister se6telah menyelesaikan studi Master of Publik Manajemen The Flinders University of South Australia pada 1999.