Ini Riwayat Pendidikan Franky Widjaja, Anak Pendiri Sinar Mas Group yang Dipanggil Presiden Prabowo ke Istana

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Franky Widjaja, anak pendiri Sinar Mas Group yang dipanggil Presiden Prabowo ke Istana. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta bersama delapan konglomerat Indonesia, di antaranya terdapat Franky Widjaja yang merupakan salah satu pengusaha Kelapa Sawit di Indonesia.

Keluarga Widjaja meneruskan bisnis besar yang didirikan oleh Eka Tjipta Widjaja, pendiri dari kelompok usaha Sinar Mas. Setelah Eka Tjipta meninggal dunia pada tahun 2019, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan tersebut diteruskan kepada anak-anaknya.

Sinar Mas Land adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas pengembangan kawasan Bumi Serpong Damai atau BSD City. Selain itu, sumber kekayaan keluarga Widjaja juga berasal dari berbagai lini bisnis, termasuk produksi kertas, layanan keuangan, sektor kesehatan, agrobisnis, dan industri telekomunikasi.

Franky Wijaya atau Franky Oesman Widjaja menjadi penerus bisnis keluarga Widjaja setelah sang ayah, Eka Tjipta meninggal dunia. Menurut informasi dari situs resmi Sinar Mas, Franky Widjaja saat ini menjabat sebagai CEO di Golden Agri-Resources Ltd, sebuah perusahaan yang merupakan bagian dari grup Sinar Mas. Bersama dengan dua saudaranya, Indra Widjaja dan Muktar Widjaja, mereka secara bergantian menduduki posisi-posisi penting di dalam struktur kepemimpinan Sinar Mas Group.

Pada tahun 2022, Forbes mencatat total kekayaan yyang dimiliki keluarga Widjaja sebesar USD10.8 miliar atau setara dengan Rp175 triliun, jumlah tersebut menjadikan keluarga Widjaja berada di posisi ketiga sebagai keluarga terkaya di Indonesia.

1. Pendidikan Franky Widjaja

Franky Oesman Widjaja, lahir di Makasar, pada tahun 1958, merupakan putra dari pendiri Grup Sinar Mas yaitu, Eka Tjipta Widjaja. Tahun 1979, Franky Widjaja mendapatkan gelar Sarjana Perdagangan dari Universitas Aoyama Gakuin di Jepang.

Sejak tahun 1982, Franky Widjaja telah aktif dalam berbagai sektor bisnis, termasuk industri pulp dan kertas, properti, bahan kimia, jasa keuangan, dan pertanian. Selain itu, ia juga menduduki posisi di dewan direksi beberapa perusahaan yang tergabung dalam Sinar Mas.