HOME EDUKASI KAMPUS

Perbandingan Pendidikan Jokowi dengan Roy Suryo, Ternyata Sama-Sama Lulusan UGM

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |21:08 WIB
Perbandingan Pendidikan Jokowi dengan Roy Suryo, Ternyata Sama-Sama Lulusan UGM
Perbandingan Pendidikan Jokowi dengan Roy Suryo, Ternyata Sama-Sama Lulusan UGM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Perbandingan pendidikan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Roy Suryo menarik perhatian publik. Ternyata, keduanya sama-sama merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Roy Suryo baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, menjelaskan bahwa penetapan tersangka tersebut dibagi menjadi dua klaster, dengan masing-masing kelompok dijerat pasal berlapis. Di antaranya pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menariknya, meski kini berhadapan dalam kasus hukum, Jokowi dan Roy Suryo ternyata sama-sama menempuh pendidikan tinggi di kampus yang sama, yaitu UGM.

Riwayat Pendidikan Roy Suryo

Roy Suryo menempuh pendidikan dasar di SD Netral C Yogyakarta, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 5 Yogyakarta dan SMA Negeri 3 Yogyakarta.
Ia kemudian kuliah di Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Gadjah Mada, pada 1986–1991.

Halaman:
1 2
