Riwayat Pendidikan Zohran Mamdani, Wali Kota Termuda dan Muslim Pertama di New York

Riwayat Pendidikan Zohran Mamdani, Wali Kota Termuda dan Muslim Pertama di New York (Foto: aljazeera)

JAKARTA — Riwayat pendidikan Zohran Mamdani, wali kota termuda sekaligus Muslim pertama di New York, kini menjadi sorotan publik dunia. Sosok Zohran Kwame Mamdani, imigran muda keturunan India yang lahir di Afrika, mencetak sejarah baru dalam dunia politik Amerika Serikat.

Kemenangannya tak hanya menandai pergeseran generasi kepemimpinan, tetapi juga menjadi simbol keberagaman dan inklusivitas di negeri Paman Sam. Latar belakang pendidikannya pun menarik untuk ditelusuri.

Di New York, Zohran menempuh pendidikan di Bronx High School of Science, salah satu sekolah menengah paling prestisius di kota tersebut. Selama bersekolah, ia dikenal sebagai siswa yang kritis, aktif dalam kegiatan sosial, dan berani menyuarakan pendapat.

Menariknya, Zohran pernah membentuk tim kriket sekolah, olahraga yang jarang dimainkan di Amerika Serikat. Inisiatif ini menjadi bentuk upayanya memperkenalkan budaya global serta merayakan identitas imigran di tengah dominasi budaya Barat.

Setelah menamatkan pendidikan menengah, Zohran melanjutkan studi di Bowdoin College, Maine, dan meraih gelar sarjana Africana Studies pada tahun 2014. Melalui jurusan tersebut, ia memperdalam pemahaman tentang sejarah kolonialisme, gerakan pembebasan, serta dinamika ras dan kekuasaan di dunia modern.