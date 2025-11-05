Adu Riwayat Pendidikan Raisa dengan Sabrina Alatas, Ternyata Berbeda Jauh

Adu Riwayat Pendidikan Raisa dengan Sabrina Alatas, Ternyata Berbeda Jauh (Foto: Instagram)

JAKARTA – Adu riwayat pendidikan Raisa dengan Sabrina Alatas yang ternyata berbeda jauh. Nama Raisa dan Sabrina Alatas tengah ramai diperbincangkan warganet.

Sabrina Alatas terseret kasus perselingkuhan yang menyebabkan perceraian Hamish Daud dan Raisa. Netizen pun kemudian membanding-bandingkan sosok Raisa dan Sabrina.

Lantas seperti apa perbandingan riwayat pendidikan antara Sabrina dan Raisa?

Penyanyi cantik Raisa ternyata lulusan Binus. Penyanyi Raisa Andriana menempuh pendidikan tingginya di bidang Marketing International Business di Universitas Bina Nusantara International.

Sementara itu, pendidikan menengah atasnya diselesaikan di SMA Negeri 34 Jakarta. Nama Raisa kini menjadi perbincangan karena isu perceraiannya dengan Hamish Daud.

Sementara itu, pendidikan Sabrina Alatas juga tak sembarangan. Dia lulus dari salah satu sekolah kuliner terbaik di dunia, Le Cordon Bleu Paris. Sabrina sebelumnya bersekolah di Binus International School Simprug dan Global Jaya International School.

Wanita yang pernah bercita-cita menjadi arsitek ini sekarang menjadi koki ternama di restoran Prancis Ze Kitchen Galerie, serta di Manje – Bowls, Baos, Brews.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)