HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Sabrina Alatas, Ternyata Sekolah Kuliner Terbaik di Dunia Le Cordon Bleu Paris

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |21:04 WIB
JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Sabrina Alatas, ternyata sekolah kuliner terbaik di dunia Le Cordon Bleu Paris. Sabrina Alatas membuat heboh media sosial karena isu perselingkuhan dengan Hamish Daud.

Sosoknya pun membuat netizen penasaran karena bisa menggantikan posisi penyanyi cantik Raisa. Latar belakang pendidikan Sabrina Alatas ternyata tak main-main.

Sabrina sempat mengambil program International Baccalaureate (IB), namun memilih keluar untuk mengejar pengalaman langsung di dapur profesional. Dia memutuskan melanjutkan studi di Le Cordon Bleu Paris selama satu setengah tahun di bidang cuisine & pastry.

Kabar perselingkuhan Hamish Daud dan Chef Sabrina mencuat setelah munculnya folder Pinterest berjudul FUTURE HOUSE. Folder tersebut menampilkan nama Sabrina Alatas dan HDW.

Inisial HDW diduga merupakan inisial dari Hamish Daud Wyllie.

Sabrina juga dijuluki sebagai The Grumpy Chef. Perempuan yang kini menetap di Bali ini lahir dari keluarga yang dikenal publik.

Ayahnya, Jay Alatas, merupakan pengusaha kaya raya sekaligus penyanyi jazz. Jay Alatas sendiri juga dikenal sebagai mantan suami dari artis Indonesia, Christy Jusung.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

