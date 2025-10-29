Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Selebgram Julia Prastini yang Selingkuhi Suaminya, Ngaku Sangat Menyesal

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |15:55 WIB
Riwayat Pendidikan Selebgram Julia Prastini yang Selingkuhi Suaminya, Ngaku Sangat Menyesal
Riwayat Pendidikan Selebgram Julia Prastini yang Menyesal Selingkuhi Suaminya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA Riwayat pendidikan selebgram Julia Prastini atau Jule yang menyesal selingkuhi suaminya. Jule menjadi sorotan publik karena kasus perselingkuhan yang melibatkan dirinya.

Julia Prastini, atau yang akrab disapa Jule, adalah seorang selebgram dan kreator konten asal Indonesia berdarah Tionghoa. Jule dikenal setelah menikah dengan pria Korea Selatan bernama Na Daehoon, yang juga seorang kreator konten dan mualaf.

Pernikahan mereka pada 31 Juli 2021 menjadi simbol kisah cinta lintas budaya yang menginspirasi banyak orang. Dalam wawancara sebuah wawancara di Youtube, Jule mengungkapkan bahwa ia berasal dari keluarga Kristen Protestan.

Ibunya lebih dulu menjadi mualaf dan sempat mengajaknya untuk mengikuti jejak tersebut, namun Julia awalnya menolak. Setelah memeluk agama Islam, dia kemudian menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Quran, tempat ia mendalami ilmu agama hingga menjadi penghafal Al-Quran (Hafizah).

Kasus perselingkuhan

Belum lama ini publik dikejutkan dengan kabar dugaan perselingkuhan Jule. Bukti dugaan perselingkuhannya pun beredar luas di media sosial dan membuat heboh publik.

Halaman:
1 2 3
