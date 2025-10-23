Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Penyanyi Cantik Raisa, Ternyata Lulusan Binus

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |20:05 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Penyanyi Cantik Raisa, Ternyata Lulusan Binus
Ini Riwayat Pendidikan Penyanyi Cantik Raisa, Ternyata Lulusan Binus (Foto: Okezone)
JAKARTA – Ini riwayat pendidikan penyanyi cantik Raisa, ternyata lulusan Binus. Penyanyi Raisa Andriana menempuh pendidikan tingginya di bidang Marketing International Business di Universitas Bina Nusantara International.

Sementara itu, pendidikan menengah atasnya diselesaikan di SMA Negeri 34 Jakarta. Nama Raisa tengah menjadi perbincangan karena isu perceraiannya dengan Hamish Daud.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan membenarkan bahwa penyanyi Raisa Andriana telah melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Hamish Daud. Gugatan cerai itu diajukan oleh Raisa selaku pihak istri sejak 22 Oktober 2025 lalu.

Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Abid, mengatakan bahwa gugatan cerai tersebut diajukan ke kantornya secara daring.

“Namanya yang saudara sebut memang sudah ada. Masuk daftar tanggal 22 Oktober 2025. Itu sudah didaftar,” kata Abid.

