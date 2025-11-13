Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan DJ Bravy, Lulusan Desain Komunikasi Visual yang Selingkuh Jelang Erika Carlina Lahiran

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |11:27 WIB
Riwayat Pendidikan DJ Bravy, Lulusan Desain Komunikasi Visual yang Selingkuh Jelang Erika Carlina Lahiran
Riwayat Pendidikan DJ Bravy, Lulusan Desain Komunikasi Visual yang Selingkuhi Erika Carlina (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA Riwayat pendidikan DJ Bravy, lulusan Desain Komunikasi Visual yang selingkuhi Erika Carlina. DJ Bravy Vconk membuat pernyataan cukup mengejutkan.

Dia mengaku, hubungan asmaranya dengan Erika Carlina sudah berakhir sejak 1 November 2025.

“Gue sama Erika itu putus pada 1 November 2025, setelah gue tampil di Alexa. Alasannya karena gue selingkuh. Jadi apa yang diunggah akun gosip waktu itu benar, bukan editan,” katanya dalam siaran langsung, dikutip Kamis (13/11/2025).

Riwayat Pendidikan DJ Bravy

Bravy memiliki latar belakang pendidikan sarjana di bidang Desain Komunikasi Visual. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, ia sempat bekerja sebagai fotografer, desainer grafis, drummer, dan vokalis band kampus.

