JAKARTA – Riwayat pendidikan DJ Bravy, lulusan Desain Komunikasi Visual yang selingkuhi Erika Carlina. DJ Bravy Vconk membuat pernyataan cukup mengejutkan.
Dia mengaku, hubungan asmaranya dengan Erika Carlina sudah berakhir sejak 1 November 2025.
“Gue sama Erika itu putus pada 1 November 2025, setelah gue tampil di Alexa. Alasannya karena gue selingkuh. Jadi apa yang diunggah akun gosip waktu itu benar, bukan editan,” katanya dalam siaran langsung, dikutip Kamis (13/11/2025).
Bravy memiliki latar belakang pendidikan sarjana di bidang Desain Komunikasi Visual. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, ia sempat bekerja sebagai fotografer, desainer grafis, drummer, dan vokalis band kampus.