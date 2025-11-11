Advertisement
Ini Riwayat Pendidikan Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik sebagai Kepala BRIN

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |21:41 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik sebagai Kepala BRIN
Ini Riwayat Pendidikan Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik sebagai Kepala BRIN (Foto: Okezone)
JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Arif Satria, Rektor IPB yang diangkat sebagai Kepala BRIN. Presiden Prabowo Subianto melantik Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Arif, yang merupakan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) sejak 2017, menggantikan Laksana Tri Handoko sebagai Kepala BRIN. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 123 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BRIN.

Riwayat Pendidikan Arif Satria

Melansir laman IPB, Selasa (11/11/2025), Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si. lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 17 September 1971. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya, lulus dari SD Islam 2 Pekalongan (1984), SMP Islam Pekalongan (1987), dan SMA Muhammadiyah Pekalongan (1990).

Perjalanan akademiknya dimulai di IPB University melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) tahun 1990. Ia menyelesaikan studi sarjana di Program Studi Penyuluhan Pertanian, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB pada 1995.

Gelar magister diraihnya dari Program Sosiologi Pedesaan IPB pada 1999, dan gelar doktor diperoleh dari Kagoshima University, Jepang, dalam bidang Marine Policy pada 2006. Ia juga pernah menjalani program visiting student di Fisheries Center, University of British Columbia, Kanada.

Karier akademiknya dimulai pada 1997 sebagai dosen di Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan IPB. Pada 2019, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap di Fakultas Ekologi Manusia IPB dalam bidang Ekologi Politik.

Pengabdiannya sebagai pemimpin lembaga dimulai pada 2017 saat ia dipercaya menjadi Rektor IPB University untuk periode 2017–2022, dan kembali diberi amanah untuk melanjutkan kepemimpinan pada periode 2023–2028.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

