Riwayat Pendidikan I Made Joni, Anak Yatim Pedagang Buah di Pasar Bali yang Masuk Top Ilmuwan Dunia

Riwayat Pendidikan I Made Joni, Anak Yatim Pedagang Buah di Pasar Bali yang Masuk Top Ilmuwan Dunia. (Foto: Kemendikti Saintek)

JAKARTA - Kemiskinan tidak menghalangi langkah Joni kecil untuk bisa mengubah segala. Melalui pendidikan, Joni kini menyandang gelar Profesor dan masuk daftar ilmuwan top dunia.

Prof Joni adalah anak yatim pedagang buah di pasar Bali. Dulu hidup dalam ketiadaan, bahkan tidak memiliki rumah. Bersama ibunya, dia hidup di Pasar Bebandem, Karangasem, Bali.

Namun kegigihannya memberikan bukti, tidak ada usaha yang tidak ada hasil. Kini Prof Joni menjadi Dosen dan menjadi Ketua Pusat Unggulan IPTEKS Functional Nano Powder di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) di Universitas Padjadjaran (Unpad). Prof Joni fokus riset bidang fisika, nanoteknologi dan grafena, instrumentasi dan sintesis serta karakterisasi nanopartikel.

Prof Joni bersama dosen Unpad lainnya, masuk Top 2% World Scientists, versi Elsevier Stanford University.

Menurut Dosen Metalurgi ITB Imam Santoso, Prof Joni bisa bikin partikel nano ZnO, partikel dalam bahasa sunscreen karena bisa memblok sinar UV. Bisa bikin silika nano untuk cat antibakteri dan self-cleaning.

Bahkan Prof Joni memiliki alat generator nano bubble (Fibutech) untuk pengolahan air. Prof Joni Kembangkan pupuk berbasis silika yang dapat perkuat batang padi agar tidak mudah rebah saat terkena angin.

(Foto: IG Dosen Metalurgi ITB Imam Santoso)

"Pak Joni juga mengembangkan material nano magnetik Fe304 yang dapat digunakan untuk menghantarkan obat," ujarnya yang juga influencer pendidikan dalam akun instagramnya, Sabtu (8/11/2025).

Menurut Imam, sosok Joni bisa menghadirkan solusi konkret untuk isu nasional, mulai dari ketahanan energi hingga kesehatan lingkungan.

"Siapapun kamu bisa jadi dosen. Dengan menjadi dosen bisa menebar manfaat. Pendidikan bisa mengubahmu," ujar Imam, seperti dikutip dari postingannya di Instagram.

Berikut ini riwayat pendidikan Prof I Made Joni, dikutip dari laman Unpad, Sabtu (8/11/2025).

Biografi

Memperoleh Sarjana Fisika (S.Si.) di Universitas Padjadjaran tahun 1998 dalam bidang Instrumentasi dan memperoleh Magister Fisika (M.Sc.) di School of Physical Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India tahun 2000 dalam bidang Fisika Teori. Gelar Doktor Engineering diperolehnya di Hiroshima University Japan pada 2011 dalam bidang Rekayasa Material Nano. I Made Joni bergabung menjadi Dosen di Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran pada tahun 2001. Atas pencapaian kinerja yang sangat baik, ia dipromosikan menjadi Guru Besar pada Tahun 2016.