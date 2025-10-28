Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Angela Tanoesoedibjo Ajak Generasi Z Jadi Penggerak Literasi Digital Sehat

Agi Ilman , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |17:51 WIB
Angela Tanoesoedibjo Ajak Generasi Z Jadi Penggerak Literasi Digital Sehat. (Foto: IMG)
SUMEDANG – CEO Inews Media Group Angela Tanoesoedibjo menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya Generasi Z, dalam menciptakan ruang digital yang sehat di tengah maraknya disinformasi dan hoaks.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Inews Media Campus Connect di Universitas Padjadjaran (Unpad), Jatinangor, pada Selasa (28/10/2025).

Angela mengatakan, di era digital saat ini, masyarakat dihadapkan pada arus informasi yang sangat cepat, termasuk penyebaran berita palsu.

“Di era digital hari ini tentu kita tahu banyak misinformasi dan disinformasi, ya. Hoaks itu juga banyak banget,” ujarnya.

Menurut Angela, berbagai studi menunjukkan bahwa berita palsu menyebar jauh lebih cepat dibandingkan berita yang benar.

(iNews Media Group menggelar Campus Connect di Kampus Universitas Padjajaran. Foto: IMG) 

“Studi sudah menunjukkan hoaks itu ternyata enam kali lebih cepat penyebarannya daripada berita benar. Dan rata-rata, mayoritas yang menyebarkannya itu percaya sama berita itu,” jelasnya.

Namun, Angela melihat ada tren positif di kalangan generasi muda yang mulai kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi.

“Saya melihat generasi muda sekarang ini sudah mulai kritis. Setelah mereka melihat berita, mereka cenderung memvalidasi ulang kepada media-media yang berlisensi, seperti salah satunya iNews,” katanya.

Melalui program Inews Media Campus Connect, Angela berharap mahasiswa dapat menjadi motor penggerak literasi digital di masyarakat.

 

