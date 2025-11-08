Riwayat Pendidikan Antasari Azhar, Mantan Ketua KPK yang Kini Telah Tutup Usia

Riwayat Pendidikan Antasari Azhar, Mantan Ketua KPK yang Kini Telah Tutup Usia. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kabar duka mengejutkan Tanah Air. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2009 Antasari Azhar meninggal dunia.

Antasari Azhar meninggal pada Sabtu (8/11/2025) pukul 10.57 WIB pada usia 72 tahun.

Antasari Azhar lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, pada 18 Maret 1953. Ia merupakan anak keempat dari 15 bersaudara, buah hati pasangan Azhar Hamid dan Asnani.

Antasari Azhar memulai kariernya dengan bekerja di BPHN Departemen Kehakiman (1981-1985). Dia diterima menjadi jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dijalaninya dari tahun 1985 sampai 1989.

Antasari mulai merasakan posisi puncak dengan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Baturaja (1997-1999). Setelah itu ia mulai berkarier di jajaran Kejaksaan Agung. Kemudian setelah malang melintang, Antasari Azhar terpilih sebagai ketua KPK periode 2007-2011.

Berikut ini Riwayat Pendidikan Antasari Azhar

Dia menghabiskan masa kecilnya di Belitung,

Menamatkan pendidikan SD pada tahun 1965

Melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di Jakarta sampai lulus pada tahun 1971.

Antasari melanjutkan pendidikannya S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jurusan Tata Negara dan selesai pada tahun 1981.