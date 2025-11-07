6 Foto di Dalam SMA 72 Usai Ledakan, Siswa Sebut Tiba-Tiba Asap Tebal di Masjid

6 Foto di Dalam SMA 72 Usai Ledakan, Siswa Sebut Tiba-Tiba Asap Tebal di Masjid. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

JAKARTA - Peristiwa ledakan di SMA 72 tidak hanya membuat panik para guru. Siswa yang berada di lokasi pun menjerit histeris.

Nur Azam Adinata, salah satu siswa mengungkapkan detik-detik ledakan yang terjadi saat khotbah Salat Jumat tengah berlangsung. Saat itulah suara ledakan terdengar

“Setahu saya itu pas khotbah Jumat, baru selesai doa, tiba-tiba terdengar suara ledakan,” kata Azam, Jumat (7/11/2025).

Tak lama setelah suara ledakan terdengar, ruangan masjid langsung dipenuhi asap. “Di dalam masjid langsung penuh asap, tebal banget,” ujarnya.

Berikut ini 6 foto SMA 72 usai ledakan terjadi :