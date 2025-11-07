Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

6 Foto di Dalam SMA 72 Usai Ledakan, Siswa Sebut Tiba-Tiba Asap Tebal di Masjid

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |16:19 WIB
6 Foto di Dalam SMA 72 Usai Ledakan, Siswa Sebut Tiba-Tiba Asap Tebal di Masjid
6 Foto di Dalam SMA 72 Usai Ledakan, Siswa Sebut Tiba-Tiba Asap Tebal di Masjid. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Peristiwa ledakan di SMA 72 tidak hanya membuat panik para guru. Siswa yang berada di lokasi pun menjerit histeris. 

Nur Azam Adinata, salah satu siswa mengungkapkan detik-detik ledakan yang terjadi saat khotbah Salat Jumat tengah berlangsung. Saat itulah suara ledakan terdengar 

“Setahu saya itu pas khotbah Jumat, baru selesai doa, tiba-tiba terdengar suara ledakan,” kata Azam, Jumat (7/11/2025).

Tak lama setelah suara ledakan terdengar, ruangan masjid langsung dipenuhi asap. “Di dalam masjid langsung penuh asap, tebal banget,” ujarnya.

Berikut ini 6 foto SMA 72 usai ledakan terjadi : 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370//kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184360//putu-BqLS_large.jpg
Polisi Periksa Ayah ABH Pelaku Ledakan SMAN 72, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184344//polda_metro_jaya-GHva_large.jpg
Ini Alasan Polisi Belum Periksa ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184318//ledakan-CqxN_large.jpg
Enam Orang Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Masih Dirawat di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184205//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-l12B_large.jpg
Masih Dirawat di RS, Begini Kondisi ABH Pelaku Peledakan SMAN 72
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184077//sman_72_jakarta-NTtV_large.jpg
Polisi Segera Periksa ABH di Kasus Ledakan SMAN 72 Jakarta
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement