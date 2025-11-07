JAKARTA - Peristiwa ledakan di SMA 72 tidak hanya membuat panik para guru. Siswa yang berada di lokasi pun menjerit histeris.
Nur Azam Adinata, salah satu siswa mengungkapkan detik-detik ledakan yang terjadi saat khotbah Salat Jumat tengah berlangsung. Saat itulah suara ledakan terdengar
“Setahu saya itu pas khotbah Jumat, baru selesai doa, tiba-tiba terdengar suara ledakan,” kata Azam, Jumat (7/11/2025).
Tak lama setelah suara ledakan terdengar, ruangan masjid langsung dipenuhi asap. “Di dalam masjid langsung penuh asap, tebal banget,” ujarnya.
