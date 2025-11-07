Ledakan SMA 72, Siswa dan Guru akan Dilakukan Pendampingan Psikolog

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) akan menyiapkan layanan pendampingan psikologis bagi siswa, guru, dan warga sekolah lainnya di SMA Negeri 72. Hal ini usai terjadi peristiwa ledakan yang menimbulkan korban luka.

Pendampingan psikolog guna memastikan kondisi mental dan emosional tetap terjaga. "Ini sebagai bagian dari pemulihan pasca-kejadian. Kami mengapresiasi langkah cepat seluruh pihak dalam penanganan awal di lapangan," seperti dikutip dari pernyataan Kemendikdasmen, Jumat (7/11/2025).

(Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden ledakan yang terjadi di area Sekolah SMAN 72 yang berada dalam Komplek Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat, 7 November 2025 sekitar pukul 12.30 WIB. Informasi awal menyebutkan adanya sejumlah korban luka yang saat ini sedang menjalani perawatan medis," seperti tertulis dalam pernyataan tersebut.