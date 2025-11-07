Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ledakan SMA 72, Siswa dan Guru akan Dilakukan Pendampingan Psikolog

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |16:00 WIB
Ledakan SMA 72, Siswa dan Guru akan Dilakukan Pendampingan Psikolog
Ledakan SMA 72, Siswa dan Guru akan Dilakukan Pendampingan Psikolog. (Foto: Ist MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) akan menyiapkan layanan pendampingan psikologis bagi siswa, guru, dan warga sekolah lainnya di SMA Negeri 72. Hal ini usai terjadi peristiwa ledakan yang menimbulkan korban luka. 

Pendampingan psikolog guna memastikan kondisi mental dan emosional tetap terjaga. "Ini sebagai bagian dari pemulihan pasca-kejadian. Kami mengapresiasi langkah cepat seluruh pihak dalam penanganan awal di lapangan," seperti dikutip dari pernyataan Kemendikdasmen, Jumat (7/11/2025).

SMA 72 

(Foto: Aldhi Chandra/Okezone) 

"Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden ledakan yang terjadi di area Sekolah SMAN 72 yang berada dalam Komplek Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat, 7 November 2025 sekitar pukul 12.30 WIB. Informasi awal menyebutkan adanya sejumlah korban luka yang saat ini sedang menjalani perawatan medis," seperti tertulis dalam pernyataan tersebut.  

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184804//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-J7Bw_large.jpg
Tiga Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat, Polisi Ungkap Perkembangan Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370//kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184360//putu-BqLS_large.jpg
Polisi Periksa Ayah ABH Pelaku Ledakan SMAN 72, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184344//polda_metro_jaya-GHva_large.jpg
Ini Alasan Polisi Belum Periksa ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184318//ledakan-CqxN_large.jpg
Enam Orang Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Masih Dirawat di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184205//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-l12B_large.jpg
Masih Dirawat di RS, Begini Kondisi ABH Pelaku Peledakan SMAN 72
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement