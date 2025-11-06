Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral, Siswa SMA Ini Umpetin Gorengan di Dalam Jilbab saat Jam Pelajaran

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |17:39 WIB
Viral, Siswa SMA Ini Umpetin Gorengan di Dalam Jilbab saat Jam Pelajaran
Viral, Siswa SMA Ini Umpetin Gorengan di Dalam Jilbab saat Jam Pelajaran. (Foto: TikTok mzadwii)
A
A
A

JAKARTA - Ada-anak saja aksi siswi SMA ini. Demi menghindari razia, anak ini menyimpan makanan di dalam jilbab. 

Tidak tanggung-tanggung, dia memasukan makanan berupa gorengan ke dalam ciput jilbabnya. Teman sebangku si siswi pun penasaran dan memaksa untuk mengentahui apa isi jilbabnya yang membesar. 

Awalnya si siswi menolak, namun akhirnya terbongkar juga isi dalam hijab tersebut. Begitu dibuka, alangkah kagetnya ternyata isinya dua buah gorengan yang dimasukan ke dalam plastik. 

Sontak aksi tersebut membuat buyar konsentrasi pelajaran. Siswa di sekeliling si siswi langsung tertawa, namun tetap tak kuasa. 

"The real cifood (ciput atau dalam hijab)," ujar mzadwii, Kamis (6/8/2025). 

Netizen pun langsung berkomentar tak kalah lucunya : 

 

