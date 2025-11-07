Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ledakan di SMA 72, Kemendikdasmen Upayakan Rehabilitasi Agar Tak Ganggu Proses Belajar Mengajar 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |15:48 WIB
Ledakan di SMA 72, Kemendikdasmen Upayakan Rehabilitasi Agar Tak Ganggu Proses Belajar Mengajar 
Ledakan di SMA 72, Kemendikdasmen Upayakan Rehabilitasi Agar Tak Ganggu Proses Belajar Mengajar
JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam atas ledakan terjadi di area Masjid SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (7/11/2025) siang tadi. Peristiwa ini menjadi perhatian penuh Kemendikdasmen yang dipimpin oleh Abdul Mu'ti. 

Informasi awal yang dihimpun menyebutkan adanya sejumlah korban luka yang saat ini sedang menjalani perawatan medis. "Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden ledakan yang terjadi di area Sekolah SMAN 72 yang berada dalam Komplek Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat, 7 November 2025 sekitar pukul 12.30 WIB," demikian seperti dikutip dari pernyataan Kemendikdasmen, Jumat (7/11/2025). 

SMA 72

Ditegaskan area telah diamankan dan ditutup sementara untuk memastikan keselamatan. Kemendidasmen juga akan mendukung langkah rehabilitasi fasilitas yang terdampak agar tidak mengganggu kelangsungan proses belajar mengajar di sekolah.

 

Telusuri berita edukasi lainnya
