8 Perguruan Tinggi Negeri Buka Peluang Emas Siswa yang Aktif di OSIS dan Pramuka

Jalur khusus ini untuk menjaring bakal calon pemimpin terbaik di kalangan siswa. (Foto; Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ada yang membuka penerimaan mahasiswa baru jalur khusus aktivitas. Hal ini mengakomodasi siswa yang aktif menjadi pengurus organisasi sekolah seperti OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dan Pramuka.

Adapun tujuan dibukanya jalur khusus ini untuk menjaring bakal calon pemimpin terbaik di kalangan siswa. Oleh karena itu, para siswa yang memiliki latar belakang pengalaman organisasi OSIS dan Pramuka bisa mencoba jalur khusus ini.

Jalur khusus ini menyasar siswa SMA, SMK dan MA yang pernah menjadi ketua, wakil ketua Osis dan Pramuka.

Berikut daftar PTN yang menerima calon mahasiswa lewat jalur OSIS atau Pramuka, Minggu (23/2/2025):

1. Universitas Syiah Kuala (USK)

USK kerap menjadi PTN yang memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang merupakan anggota Pramuka untuk mendaftar melalui Seleksi Mandiri. Para calon mahasiswa baru dapat mencoba jalur khusus ini.

2. Universitas Negeri Surabaya (Unesa)

Kemudian, Universitas Negeri Surabaya juga membuka jalur pengurus OSIS. Namun uniknya, seleksi ini diperuntukkan untuk siswa yang nggak hanya menjabat sebagai ketua Osis saja, tetapi juga sekretaris Osis, bendahara Osis, beserta para wakilnya.

3. Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

Di UNS, terdapat jalur penerimaan khusus bagi calon mahasiswa yang sudah menjadi anggota Pramuka sejak SMA/MA/SMK/SMALB/Sederajat paling lama 3 tahun terakhir.

Di UNS, bagi yang mengikuti kegiatan OSIS, terdapat syarat yang sama yaitu pernah mengemban tugas sebagai Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) minimal satu periode.

4. IPB University

IPB University juga selalu memberikan kesempatan untuk calon mahasiswa yang memiliki prestasi seperti OSIS atau Pramuka. Akan tetapi, ada persyaratan bagi kegiatan Pramuka seperti pernah menjadi Pramuka Garuda, Ketua Ambalan atau Pradana, atau tergabung dalam dewan kerja, serta berprestasi di ajang internasional maupun nasional yang berkaitan dengan Pramuka.

Sementara, jalur OSIS IPB juga telah membuka sejak 2023. Syarat tersebut berupa pernah menjadi ketua OSIS selama di SMA/SMK yang diperkuat dengan surat Kepala Sekolah, memiliki nilai Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi selama 5 semester sekurangnya 80, dan yang terakhir bersedia mendapatkan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan pelatihan lainnya.

5. Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Di Jakarta, Kampus UNJ juga membuka jalur khusus bagi siswa yang berkegiatan Pramuka. Syaratnya mencapai tingkatan Pramuka Penegak Garuda, aktif sebagai Dewan Ambalan atau Dewan Kerja, memiliki prestasi di bidang pramuka, memiliki keterampilan atau skill kepramukaan yang nantinya akan diuji kompetensikan oleh pihak UNJ, dan memiliki rata-rata nilai semester 1-5 sekurang-kurangnya 80.