Daftar 51 Perguruan Tinggi Klaster Mandiri 2025

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Kemendiktisaintek mengumumkan klasterisasi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik tahun 2025.

1. Berdasrkan Riset

Berdasarkan Keputusan Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 1114/E5/PG.02.00/2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Klasterisasi Perguruan Tinggi berdasarkan Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Daftar Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik pada Klaster Mandiri.



2. Klasterisasi Perguruan Tinggi 2025



Klasterisasi perguruan tinggi tahun 2025 didasarkan pada hasil makanan, data kinerja perguruan tinggi berbasis SINTA dalam periode tahun 2021 hingga 2023.



Data kinerja yang diperhitungkan merupakan data yang telah dipraktikkan dan divalidasi oleh verifikator Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi meliputi data penulis ( penulis ), afiliasi ( afiliasi ), artikel (artikel ), penelitian ( penelitian ), pengabdian kepada masyarakat ( pengabdian kepada masyarakat ), kekayaan intelektual ( hak kekayaan intelektual ), dan buku ( buku ).

Klasterisasi ini bukanlah pemeringkatan, namun merupakan pengelompokan perguruan tinggi sesuai dengan kualifikasi kinerja perguruan tinggi sebagai dasar penyusunan peta jalan penelitian dan rencana strategi, serta sebagai landasan penetapan izin pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi.



Klasterisasi perguruan tinggi sebagai metode dalam mengukur, mengukur kinerja, dan mengelompokkan perguruan tinggi diharapkan dapat mengakselerasikan kinerja perguruan tinggi melalui skema-skema kolaborasi yang menyatukan dan menyinergikan potensi-potensi perguruan tinggi melalui kolaborasi antar perguruan tinggi lintas klaster dalam meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.