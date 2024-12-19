Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cek Syarat Siswa Eligible untuk Daftar SNBP 2025

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |13:44 WIB
Cek Syarat Siswa Eligible untuk Daftar SNBP 2025
Cek Syarat Siswa Eligible Untuk Daftar SNBP 2025. (foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cek syarat siswa eligible untuk daftar SNBP 2025. Para siswa kelas 12 yang berencana melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 disarankan untuk segera memulai persiapan mereka.

Siswa Eligible adalah siswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) adalah mereka yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Setiap sekolah mempunyai kuota terbatas untuk menentukan siswa yang memenuhi syarat, dan kuota tersebut didasarkan pada akreditasi sekolah.

Selain itu, pemeringkatan siswa memenuhi syarat dilakukan berdasarkan nilai rata-rata semester 1 sampai 5, dengan kriteria tambahan seperti prestasi akademik jika nilai sama. Jumlah siswa yang di perangkat disesuaikan dengan kuota akreditasi sekolah.

Lantas apa yang menjadi syarat sebagai siswa eligible untuk daftar SNBP 2025?

Persyaratan peserta SNBP

- Siswa SMA/MA/SMK kelas terakhir (kelas 12/XII) pada tahun 2023 yang memiliki prestasi unggul.
- Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN.
- Memiliki NISN dan terdaftar di PDSS.
- Memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS.
- Peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah Portofolio.

Akreditasi sekolah peserta SNBP

- SMA/MA/SMK yang mempunyai NPSN.

Kuota berdasarkan akreditasi

 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
SNBP 2024 Kuliah snbp SNBP 2025
Telusuri berita edukasi lainnya
