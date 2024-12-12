Cek Syarat Siswa Eligible untuk Daftar SNBP 2025

JAKARTA – Cek syarat siswa eligible untuk daftar SNBP 2025. Siswa kelas 12 yang bercita-cita melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 diimbau untuk segera mempersiapkan diri.

Meskipun jadwal pelaksanaan SNBP 2025 belum diumumkan, siswa perlu memperhatikan persyaratan yang melibatkan pencapaian akademik dan non-akademik selama masa sekolah.

Dalam peraturan terbaru Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 yang dirilis pada Konferensi Pers Peluncuran SNPMB PTN 2025 melalui kanal YouTube resmi SNPMB pada Senin (11/12/2024), SNBP hanya diperuntukkan bagi siswa tingkat akhir SMA/SMK/MA yang memenuhi kriteria tertentu. Salah satu syarat utama adalah status eligible, yaitu siswa yang dinyatakan layak berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Peraturan tersebut juga menegaskan bahwa kuota minimal untuk jalur SNBP pada PTN Badan Layanan Umum (BLU), Satuan Kerja (Satker), dan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) adalah 20%. Selain itu, jalur ini didesain untuk memberikan kesempatan kepada siswa berprestasi tanpa dipungut biaya seleksi, karena seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah.

Lantas apa yang menjadi syarat sebagai siswa eligible untuk daftar SNBP 2025?

Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai kriteria terbaru untuk siswa yang dinyatakan eligible pada Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Namun, jika mengacu pada pelaksanaan SNBP 2024, berikut adalah kriteria yang kemungkinan besar masih relevan:

1. Pemeringkatan oleh Sekolah

Pemeringkatan dilakukan oleh sekolah dengan menghitung nilai rata-rata semua mata pelajaran dari semester 1 hingga semester 5.

2. Kriteria Tambahan