HOME EDUKASI KAMPUS

Kapan Jadwal SNBP 2025 Dibuka?

Velya Fasya Fitriandini , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |22:49 WIB
JAKARTA - Kapan Jadwal SNBP 2025 Dibuka? Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) banyak diminati siswa SMA/SMK Sederajat untuk memasuki Perguruan Tinggi Negeri yang berkualitas. Siswa yang memiliki prestasi sangat bisa untuk memanfaatkan hal ini.

Pelaksanaan SNBP 2025 biasanya tergantung dengan pengumuman kuota sekolah. Pada jalur SNBP ini tidak hanya siswa yang mendaftar, pihak sekolah juga harus menjalankan tahapan SNBP agar siswa dari sekolah terkait bisa mendaftar melalui jalur SNBP karena jika belum siswa berprestasi tidak dapat mendaftarkan dirinya pada jalur SNBP.

Pendaftaran SNBP 2025 terlaksanakan pada februari 2025, dimana para calon pendaftar bisa menyiapkan berkas dari sekarang. Cara pendaftaran SNBP tahun 2025 juga sama seperti tahun 2024 ini.

SNBP tahun 2024 dimulai pada akhir tahun 2023 dan sampai proses pengumuman diawal tahun 2024. Sama seperti tahapan SNBP tahun sebelumnya, perkiraan untuk SNBP 2025 mulai diakhir tahun 2024.

Namun Tahapan SNBP 2025 lebih panjang daripada Jalur SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes), Berdasarkan info dari laman SNPMB (Seleksi Nasional Penerimaan mahasiswa baru) pendaftaran SNBP 2025 itu melalui beberapa tahapan sebagai berikut yang dirangkum Okezone, Sabtu (21/9/2024) :

Halaman:
1 2
