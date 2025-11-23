Daftar Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari untuk Jadi CPNS di Kemenhub

JAKARTA - Daftar jurusan kuliah yang banyak dicari untuk menjadi CPNS di Kemenhub. Ada beragam jurusan kuliah yang bisa dipilih bagi calon pelamar yang ingin berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Seperti instansi lainnya, kebutuhan formasi yang dibuka setiap tahun menyesuaikan dengan kebutuhan unit kerja serta kompetensi teknis yang dibutuhkan.

Berdasarkan sejumlah rekrutmen CPNS Kemenhub sebelumnya, berikut beberapa jurusan yang paling sering dibutuhkan untuk mengisi berbagai posisi:

CPNS Kemenhub

1. Transportasi Darat

Jurusan ini menjadi salah satu yang paling banyak muncul dalam persyaratan formasi CPNS Kemenhub. Pada seleksi tahun 2021 misalnya, banyak posisi teknis yang meminta latar belakang Transportasi Darat. Formasi yang kerap tersedia antara lain:

Analis Angkutan Jalan

Pemeriksa Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Ahli Pertama Pengendali Dampak Lingkungan

Pengevaluasi Kinerja Prasarana LLAJ

Pemeriksa Perkeretaapian dan sejumlah posisi teknis lainnya.

2. Teknik Sipil

Teknik Sipil merupakan jurusan teknik yang memiliki cakupan luas dan sangat relevan dengan pengembangan infrastruktur transportasi. Tidak heran banyak formasi Kemenhub mensyaratkan jurusan ini. Beberapa posisi yang biasanya membutuhkan lulusan Teknik Sipil meliputi:

Ahli Pertama Perencana

Analis Laporan Hasil Pengawasan

Ahli Pertama Pembina Jasa Konstruksi

Analis Data Pengujian Prasarana

Penguji Jalur dan Bangunan Kereta Api

Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

3. Perkeretaapian