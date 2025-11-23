10 Contoh Soal Profiling ASN dan Jawabannya

JAKARTA – Berikut 10 contoh soal profiling ASN dan jawabannya. Tes profiling Aparatur Sipil Negara (ASN) banyak menyita perhatian karena mencakup asesmen yang menilai kepribadian, cara berpikir, serta nilai dasar calon aparatur negara.

Tes ini dirancang untuk menghasilkan data potensi dan kompetensi ASN yang terintegrasi, akurat, serta mendukung penerapan sistem merit di instansi pemerintah. Setiap soal dalam profiling ASN tidak hanya menguji ingatan terhadap materi, tetapi juga berkaitan dengan perilaku sehari-hari dalam bekerja.

Peserta perlu berhati-hati karena banyak yang terkecoh oleh soal-soal profiling ASN—terlihat mudah, tetapi bisa menjerat jika dijawab tanpa pemahaman.

Berikut contoh soal Profiling ASN dan jawabannya:

1. Saya bekerja lebih baik ketika ada target yang jelas.

A. Sangat setuju

B. Setuju

C. Tidak setuju

D. Sangat tidak setuju