Riwayat Pendidikan Ichlasul Amal, Mantan Rektor UGM yang Meninggal Dunia

JAKARTA - Kabar duka datang dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang kehilangan salah satu tokoh pentingnya, Ichlasul Amal.

Mantan Rektor UGM yang juga mantan Ketua Dewan Pers ini, menghembuskan napas terakhir pada Kamis (14/11/2024), sekitar pukul 04.10 WIB. Ichlasul Amal dikenal sebagai seorang akademisi dan pemimpin, yang menjabat sebagai Rektor UGM pada periode 1998 hingga 2002.

Ichlasul Amal lahir pada 1 Agustus 1942 di Ambulu, Jember. Ia memulai perjalanan pendidikan yang luar biasa sejak usia dini, dimulai dari Sekolah Rakyat (SR) di Jember pada tahun 1955, kemudian melanjutkan ke SMP Jember pada 1958 dan SMA Jember pada 1961.

Setelah itu, ia melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dan meraih gelar Sarjana di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) pada tahun 1967.