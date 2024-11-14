Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Ichlasul Amal, Mantan Rektor UGM yang Meninggal Dunia

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |09:59 WIB
Riwayat Pendidikan Ichlasul Amal, Mantan Rektor UGM yang Meninggal Dunia
Riwayat pendidikan Ichlasul Amin, Mantan Rektor UGM yang meninggal dunia (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kabar duka datang dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang kehilangan salah satu tokoh pentingnya, Ichlasul Amal.

Mantan Rektor UGM yang juga mantan Ketua Dewan Pers ini, menghembuskan napas terakhir pada Kamis (14/11/2024), sekitar pukul 04.10 WIB. Ichlasul Amal dikenal sebagai seorang akademisi dan pemimpin, yang menjabat sebagai Rektor UGM pada periode 1998 hingga 2002.

Ichlasul Amal lahir pada 1 Agustus 1942 di Ambulu, Jember. Ia memulai perjalanan pendidikan yang luar biasa sejak usia dini, dimulai dari Sekolah Rakyat (SR) di Jember pada tahun 1955, kemudian melanjutkan ke SMP Jember pada 1958 dan SMA Jember pada 1961.

Setelah itu, ia melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dan meraih gelar Sarjana di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) pada tahun 1967.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771/riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184681/riwayat_pendidikan-qsoN_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Gusti Purbaya vs KGPH Mangkubumi yang Berebut Takhta Raja Keraton Surakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/65/3184357/hakim-Euo9_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arsul Sani, Hakim MK yang Bantah Tuduhan Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/65/3183281/bravy-sZSo_large.jpg
Riwayat Pendidikan DJ Bravy, Lulusan Desain Komunikasi Visual yang Selingkuh Jelang Erika Carlina Lahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182987/soeharto-7ePb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Jenderal Besar TNI Soeharto yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182976/arif-ubk6_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik sebagai Kepala BRIN
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement