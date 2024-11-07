Ini Riwayat Pendidikan Sofyan Tan, Anggota X DPR yang Sebut Stella Christie Diimpor dari Tsinghua University

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Sofyan Tan, anggota X DPR yang sebut Stella Christie diimpor dari Tsinghua University. Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sofyan Tan, membuat kontroversi akhir-akhir ini dengan pernyataannya yang menyebut bahwa Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Riset (Dikti Saintek) Stella Christie sebagai “profesor import” dari Tsinghua University.

Sofyan Tan merupakan salah satu anggota Komisi X DPR RI fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP), ia telah menunjukkan dedikasinya dalam dunia pendidikan dan politik selama beberapa tahun.

Sofyan Tan menyelesaikan pendidikan dasarnya dan menengah di Yogyakarta. Kemudian ia melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Sofyan juga aktif berorganisasi di kampus dan kemudian bergabung dengan partai politik.

Karir politik Sofyan Tan diawali dengan keikutsertaannya di Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP). Kiprahnya di partai ini membantunya untuk maju dalam pemilihan umum legislatif (Pileg) 2019, di mana ia berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI. Sejak saat itu, Sofyan Tan terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem pendidikan nasional.

Belakangan ini, nama Sofyan Tan kerap dikaitkan dengan kontroversi atas ucapannya terhadap Profesor Stella Christie. Pada pertemuannya dengan Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Sofyan Tan mengatakan bahwa Profesor Stella Christie sebagai “profesor import” dari Tsinghua University. Melalui pernyataannya ini, bertujuan untuk menjelaskan situasi jumlah guru besar di Indonesia yang hanya mencapai 2% dari total 314.000 dosen.