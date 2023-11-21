Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Kisah Anak Merasa Kesepian, Bakatnya Diabaikan Orangtua

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |13:30 WIB
Viral Kisah Anak Merasa Kesepian, Bakatnya Diabaikan Orangtua
Viral seorang balita merasa kesepian dan diabaikan orangtuanya (Foto: Twitter)
A
A
A

JAKARTA - Setiap orangtua semestinya mendukung kemajuan anaknya. Namun tidak untuk Song Eo-Jun. Di usianya yang masih balita, dia sudah dianggap remeh oleh ayah dan ibunya.

Viral salah satu anak lelaki di Korea Selatan bernama Song Eo-Jun melalui sebuah acara “My Golden Kids”, anak lelaki itu mengungkapkan perasaannya yang kesepian karena sering kali harus bermain sendirian di rumah. Tidak ada perhatian dari orangtuanya.

 BACA JUGA:

"Aku sendirian di rumah. Tidak ada satupun yang mau bermain denganku," kata Eo-Jun dikutip dari YouTube Channel A World, Selasa (21/11/2023).

Diketahui, ayahnya sibuk bekerja. Sementara sang ibu harus merawat adiknya yang paling kecil dan mengurus segala hal yang ada di rumah. Kesibukan orangtua ini yang membuat Eo-Jun akhirnya harus melakukan apapun sendiri di rumahnya. Ketika ditanya tentang sosok ayah, anak lelaki empat tahun itu mengaku ayahnya sangat menyeramkan karena selalu bertindak keras kepadanya.

 BACA JUGA:

"Dia menakutkan jika marah. Aku harap dia dapat memanggil namaku dengan baik, 'Eojun-na'. Saya harap dia memanggil dengan saya dengan lembut," ucap Eo-Jun.

Lebih lanjut, anak lelaki itu mengatakan jika sang ibu membencinya. Pemikiran ini dia dapatkan lantaran sang ibu terlihat selalu memarahinya, memaksanya, dan mengabaikannya.

"Aku rasa dia tidak suka dengan ku," kata anak lelaki itu sambil menahan air matanya agar tidak menetes.

Ketika Eo-Jun diminta menyampaikan pesan untuk mamanya, dia terlihat sangat pesimis. Dirinya merasa sang mama tidak akan mendengarkan apa yang diucapkan setelah selama ini dia diabaikan terus-menerus.

"Dia tidak akan mendengarkan saya," kata Eo-Jun.

Namun, sebenarnya dia ingin sekali agar sang mama dapat menemaninya bermain. Melalui video tersebut, Eo-Jun terlihat benar-benar harus bermain sendirian. Dirinya memiliki rutinitas bermain mobil-mobilan di dalam kamar seorang diri. Kondisi ini membuatnya kesepian. Tidak jarang Eo-Jun mengajak mamanya untuk bermain bersama dengannya, namun langsung ditolak mentah-mentah.

Tidak hanya diabaikan. Keadaan rumah Eo-Jun memang benar-benar tidak nyaman. Eo-Jun sering kali mendapatkan kata-kata tidak mengenakkan dari sang mama bahkan mendapat pukulan.

