Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Simak Riwayat Pendidikan Tissa Biani, Kekasih Dul Jaelani

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |22:20 WIB
Simak Riwayat Pendidikan Tissa Biani, Kekasih Dul Jaelani
Riwayat pendidikan Tissa Biani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan Tissa Biani ini menarik untuk disimak. Sang artis, Tissa Biani dikenal sebagai kekasih Dul Jaelani. Dia memiliki sejumlah riwayat pendidikan yang menarik diketahui di tengah kesibukannya bermain peran. Penasaran bagaimana jejak pendidikan Tissa Biani? Simak laporannya berikut ini!

Aktris kelahiran Jakarta, 24 Juni 2002 ini bernama asli Tissa Biani Azzahra. Mengawali karir di dunia hiburan sejak kecil, membuat Tissa kesulitan menyeimbangkan pendidikannya. Tissa sempat bersekolah di sekolah swasta dari kelas satu hingga tiga Sekolah Dasar (SD). Saat itu, ia berhasil mendapat peringkat sepuluh besar. Namun karena kesibukan shootingnya, prestasi akademik Tissa sempat menurun. Hingga akhirnya Tissa memutuskan untuk homeschooling dengan jadwal yang lebih fleksibel di Amarvi School.

 BACA JUGA:

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (1/11/2023), Tissa Biani kerap merasa dinyinyiri saat SD oleh orang di sekitarnya. Mulai dari anggapan Tissa sering bolos sekolah hingga dieksploitasi orang tua karena bekerja sejak dini sering diterima Tissa. Tak tahan dengan segala ucapan yang menurutnya toxic, Tissa pun memilih untuk homeschooling agar dapat menyeimbangkan pendidikan dan karirnya.

"Salah satu alasannya waktu itu, pertama kali homeschooling waktu kelas lima SD. Jadi, kalau bisa dibilang itu, SD, SMP, SMA, aku tuh homeschooling, sampe kuliah pun dulu online,” jelas Tissa pada sebuah program di channel youtube HAS Creative.

 BACA JUGA:

Saat SMA, Tissa sempat sekolah umum dengan jurusan IPS. Karena kesulitan membagi waktu akhirnya ia kembali homeschooling di Windsor Homeschooling Cibubur. Saat lulus, Tissa sempat ditawari oleh orang tuanya antara ingin melanjutkan pendidikan atau fokus berkarir. Menanggapi tawaran itu, Tissa memilih keduanya untuk berjalan beriringan dengan berusaha menyeimbangkan. Atas dukungan orang tuanya, Tissa pun mendaftar pada Jurusan Komunikasi di London School of Public Relations (LSPR).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/65/3183281/bravy-sZSo_large.jpg
Riwayat Pendidikan DJ Bravy, Lulusan Desain Komunikasi Visual yang Selingkuh Jelang Erika Carlina Lahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182987/soeharto-7ePb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Jenderal Besar TNI Soeharto yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182976/arif-ubk6_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik sebagai Kepala BRIN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182728/roy-tn6h_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Jokowi dengan Roy Suryo, Ternyata Sama-Sama Lulusan UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/65/3181924/riwayat_pendidikan-GwUa_large.jpg
Riwayat Pendidikan Zohran Mamdani, Wali Kota Termuda dan Muslim Pertama di New York
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/65/3181920/riwayat_pendidikan-5rQm_large.jpg
Ini Pendidikan KGPAA Hamangkunegoro, Mahasiswa S2 UGM dan Putra Mahkota Keraton Surakarta yang Naik Takhta
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement