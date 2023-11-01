Simak Riwayat Pendidikan Tissa Biani, Kekasih Dul Jaelani

JAKARTA - Riwayat pendidikan Tissa Biani ini menarik untuk disimak. Sang artis, Tissa Biani dikenal sebagai kekasih Dul Jaelani. Dia memiliki sejumlah riwayat pendidikan yang menarik diketahui di tengah kesibukannya bermain peran. Penasaran bagaimana jejak pendidikan Tissa Biani? Simak laporannya berikut ini!

Aktris kelahiran Jakarta, 24 Juni 2002 ini bernama asli Tissa Biani Azzahra. Mengawali karir di dunia hiburan sejak kecil, membuat Tissa kesulitan menyeimbangkan pendidikannya. Tissa sempat bersekolah di sekolah swasta dari kelas satu hingga tiga Sekolah Dasar (SD). Saat itu, ia berhasil mendapat peringkat sepuluh besar. Namun karena kesibukan shootingnya, prestasi akademik Tissa sempat menurun. Hingga akhirnya Tissa memutuskan untuk homeschooling dengan jadwal yang lebih fleksibel di Amarvi School.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (1/11/2023), Tissa Biani kerap merasa dinyinyiri saat SD oleh orang di sekitarnya. Mulai dari anggapan Tissa sering bolos sekolah hingga dieksploitasi orang tua karena bekerja sejak dini sering diterima Tissa. Tak tahan dengan segala ucapan yang menurutnya toxic, Tissa pun memilih untuk homeschooling agar dapat menyeimbangkan pendidikan dan karirnya.

"Salah satu alasannya waktu itu, pertama kali homeschooling waktu kelas lima SD. Jadi, kalau bisa dibilang itu, SD, SMP, SMA, aku tuh homeschooling, sampe kuliah pun dulu online,” jelas Tissa pada sebuah program di channel youtube HAS Creative.

Saat SMA, Tissa sempat sekolah umum dengan jurusan IPS. Karena kesulitan membagi waktu akhirnya ia kembali homeschooling di Windsor Homeschooling Cibubur. Saat lulus, Tissa sempat ditawari oleh orang tuanya antara ingin melanjutkan pendidikan atau fokus berkarir. Menanggapi tawaran itu, Tissa memilih keduanya untuk berjalan beriringan dengan berusaha menyeimbangkan. Atas dukungan orang tuanya, Tissa pun mendaftar pada Jurusan Komunikasi di London School of Public Relations (LSPR).