Profil dan Riwayat Pendidikan 3 Anak Mahfud MD Cawapres Ganjar Pranowo

JAKARTA - Profil dan riwayat pendidikan 3 anak Mahfud MD Cawapres Ganjar Pranowo menarik untuk disimak. Lantaran mereka bersekolah di universitas bergengsi dengan jurusan favorit. Cermati profilnya berikut ini!

Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam) baru saja dirilis menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Dengan karirnya yang mentereng, profil keluarganya pun menjadi sorotan. Dari pernikahannya dengan Zaizatun Nihajati pada 1982 silam, mereka dikaruniai tiga orang anak, diantaranya Mohammad Ikhwan Zein, Vina Amalia, dan Royhan Akbar.

Didikan Mahfud MD yang tidak ingin anaknya sukses lantaran nama ayahnya dinilai cukup berhasil. Bagaimana tidak? Kedua anak Mahfud MD berkarir di bidang kedokteran sedangkan sisanya sekolah hukum di universitas ternama.

1. Mohammad Ikhwan Zein

Putra sulung Mahfud MD ini sukses berkarir di dunia kedokteran. Pria yang akrab disapa Dokter Ikhwan ini memeroleh gelar sarjana kedokterannya dari Universitas Gadjah Mada. Setelah masa koass, Dokter Ikhwan memilih Universitas Indonesia untuk meraih gelar spesialias di bidang kedokteran olahraga. Tak puas mengantongi gelar Sp.KO, Dokter Ikhwan melanjutkan pendidikan doktoralnya di University of Amsterdam, Belanda.

Selain karir akademik yang gemilang, Dokter Ikhwan juga sempat menduduki jabatan sebagai komite medis Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2016 - 2020. Kemudian, pada Piala Dunia Qatar pada 2022 silam, Dokter Ikhwan memegang peranan penting sebagai dokter spesialis olahraga. Saat ini Dokter Ikhwan menjadi dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

2. Vina Amalia

Mengikuti jejak sang kakak, Vina Amalia merintis karir di bidang kedokteran. Vina menempuh pendidikan S1 nya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Selain gelar sarjana kedokteran, Vina juga melanjutkan gelar spesialis dan magister kedokteran kliniknya di Universitas Airlangga.

Setelah meraih gelar dr Sp KFR MKed Klin, Vina mengabdi menjadi spesialis rehabilitasi medik berkolaborasi dengan suami di Probolinggo, Jawa Timur. Hal ini dilandasi oleh pengalamannya setelah terjun di dunia rehabilitasi medik yang ternyata berkaitan dengan banyak bidang kesehatan dan tidak semua daerah memiliki pusat rehabilitasi medik.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (18/10/2023), Vina menjelaskan alasan pengabdiannya tersebut. “Dulu awalnya saya pikir spesialis rehabilitasi medik kaitannya dengan orthopaedi. Ternyata pada saat saya masuk, spesialisasi ini berkaitan dengan banyak bidang. Mulai dari neurologi hingga anak,” jelas Vina.

Vina sendiri menikah dengan seorang dokter spesialis orthopedi bernama Angga Fiandana, dr SpOT MKedKlin. Pengabdian dengan sang suami ini juga dilandasi keinginan Vina untuk kembali berkumpul dengan keluarganya setelah sempat terpisah saat menempuh pendidikan spesialis.