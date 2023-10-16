Riwayat Pendidikan JB Sumarlin Anak Buruh Tani yang Jadi Tokoh Ekonomi

JAKARTA - Johannes Baptista Sumarlin atau yang dikenal sebagai JB Sumarlin dikenal sebagai tokoh bangsa di bidang ekonomi. JB Sumarlin pernah menjabat sebagai ketua BPK, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas dan Menteri Negara (Meneg) Penertiban Aparatur Negara. Bagaimana kiprahnya?

Dikutip dari media.kemenkeu.go.id, Senin (16/10/2023), JB Sumarlin dikaitkan dengan mafia Berkeley kelompok penasihat ekonomi Indonesia yang dibentuk Soeharto pada masa orde baru. Sumarlin pernah menempati berbagai pos pemerintahan penting seperti Menteri Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara (1973-1983) dan Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas (1983-1988).

Berikut riwayat pendidikan JB Sumarlin

JB Sumarlin lahir di Blitar, Jawa Timur, pada 7 Desember 1932. Ia merupakan putra dari pasangan Sapoean Pawirodikoro dan Karmilah, seorang buruh tani. Sewaktu kecil, Sumarlin bersekolah di SD Negeri I Blitar (1944). Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan di SMP Kediri dan Yogyakarta pada tahun 1947. Setelah lulus, Sumarlin lanjut studi ke SMA Negeri 1 Yogyakarta dan dilanjutkan ke SMA 1 Budi Utomo, Jakarta (1952).

Usai menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), ia melanjutkan studinya ke Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan ekonomi dan lulus tahun 1958. Setelah lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia, Sumarlin sempat bekerja sebagai asisten dosen selama beberapa tahun. Pada 1960, Sumarlin berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan ekonominya di Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat.